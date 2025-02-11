斥资500亿《问问星星吧》收视惨跌，给业界带来的影响！韩网友：「先看剧本再投资吧、剧本是最大的问题」

《问问星星吧》从2021年公开由「韩流明星」李敏镐和「浪漫喜剧女王」孔晓振出演就成爲话题，再加上是韩国首部以太空站为背景的太空职场剧，提高期待感。

《问问星星吧》拍摄时间长达一年，为了表现太空船内的失重状态，所以在后期制作上也下很多功夫。但是...在播出后却未能满足观众们的期待，主要故事没有得到时代的共鸣，再加上尴尬的剧情、台词等也一直被吐槽，虽然爲了挽救而展开各种工作，但收视始终非常低迷，更成为tvN周末剧近年来罕见的「1%收视率」。



据韩媒报导，业内人士纷纷表示，当这类大制作收视失利时，会带来很大的影响。某电视剧制作相关人士表示：「《问问星星吧》方面虽然主张没有亏损，但是由『韩流明星』李敏镐主演的期待作品和斥资500亿（韩元）大制作失败了，之后谁会欣然进行巨额投资呢？ 本来就是业界很困难的状况，很担心今后的项目投资会缩减。」

其他制作方也表示有共鸣：「本来制作费规模就变大，韩国市场正在缩减，大制作失败时带来的影响即使不是相关公司，也会有间接受到损失的公司。爲了扭转行业本身停滞不前的氛围，需要成功的项目。」



报导一公开，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「投资这种剧本的人要打起精神来」、「说实话能让孔晓振和李敏镐出演那个剧本也觉得很神奇」、「剧本从第1集和第2集开始就很奇怪...是只看两位演员投资的吗」、「如果是500亿的话，应该更慎重地看剧本吧」、「用那笔钱还能再制作几部剧吧」、「难道是版权卖得好，真是万幸吗？呵呵」、「剧本是最大的问题」、「不是因爲太空站是背景才完蛋的，而是剧情太奇怪了」、「如果不拍这样的电视剧，市场就不会紧张了，自作自受」、「这也太浪费资源了」、「只相信演员们的名气，用那种剧本制作大作是错误的」等等。



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