【韓網熱門】理科母親給SHINee Key取的胎名是「F1」（推測）
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【韓網熱門】理科母親給SHINee Key取的胎名是「F1」（推測）

綜藝   2025年2月10日   星期一15:17   Sani  

（封面圖源：IG@youquizontheblock）

SHINee成員Key和母親一同出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在本週三公開。 Key的母親是醫院護士，不久前剛剛退休，從Key出生開始到現在35年間一直堅持寫育兒日記，記錄了厚厚幾大本。 Key說：「我的所有（成長）過程都在裡面。」

Key出生那天，母親是這樣寫的（右側部份文字沒拍到，翻譯時暫且跳過）：「我們的F1比預產期提早出現了來到世上的徵兆。 中秋過後第二天淩晨，羊水破了，去了醫院。 11點開始陣痛，間隔越來越短，陣痛更加……下午3點開始陣痛難以忍受，去了產房……大概過了4點？ 真的躺上產床，新生命的誕生... 用盡全力，醫生和護士都為了分娩而努力……感覺好像出來了。」
（圖源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截圖）

網友好奇「F1」的含義，有人猜測是母親給Key取的胎名，而來源可能是遺傳學裡的孟德爾定律：以「P1」代表親代，「F1」代表雜交第一代。

究竟是否如此，也許會在本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》揭曉！
（圖源：IG@youquizontheblock）

韓國網友評論：
1. 媽媽絕對是T人（MBTI中的理性型）
2. 「我們的F1」kkk說得好像爸爸是研究室同僚一樣
3. 看第一句時以為我眼花了kkkk
4. 內容全是記錄客觀事實與過程的時間線kkk
5. 好像某種實驗日誌kkk胎名也非常獨特kk
6. 如果是真的，這就是種T得T啊
7. 種下了T，收穫了Key... kkk
（圖源：IG@youquizontheblock）

8. F左右翻轉就是ᄏ，F1就是後來的키（Key的韓文），這巧合也太奇妙了吧！
9. 這哪裡是育兒日記，根本是研究日誌啊kkk
10. 是生物研究報告嗎kkk
11. 在肚子里的時候也是叫他F1嗎？ kkk
12. 日記真的超級T，不是寫下自己的想法或感受，而是按時間順序乾淨俐落地羅列事實kkkk
13. 長這麼大第一次見到如此獨特的胎名kkk日記的文字也像研究日誌一樣... 跟《我獨》Code Kunst媽媽的育兒日記相比，完全是兩個極端kkk
（圖源：IG@youquizontheblock）

14. 完全碾壓大部分理科故事
15. 我們教授懷上寶寶時，胎名叫cell kkk
16. Key就連胎名都能成為綜藝內容kkk
17. 理解了媽媽為什麼能每天都寫日記，這就是勤奮的科研人士啊kkk
18. 媽媽字體很好看耶
19. 好羨慕Key的粉絲，小時候被愛著成長的故事已經很美好了，現在連出生那天的故事，甚至胎名都能知道
20. 金起範以後100%會以F1為名發行歌曲kkk當做專輯名也可以

▽本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》Key母子相關預告：

出處：https://theqoo.net/hot/3606515822
圖源：IG@youquizontheblock

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