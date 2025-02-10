【韓網熱門】理科母親給SHINee Key取的胎名是「F1」（推測）

SHINee成員Key和母親一同出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在本週三公開。 Key的母親是醫院護士，不久前剛剛退休，從Key出生開始到現在35年間一直堅持寫育兒日記，記錄了厚厚幾大本。 Key說：「我的所有（成長）過程都在裡面。」

Key出生那天，母親是這樣寫的（右側部份文字沒拍到，翻譯時暫且跳過）：「我們的F1比預產期提早出現了來到世上的徵兆。 中秋過後第二天淩晨，羊水破了，去了醫院。 11點開始陣痛，間隔越來越短，陣痛更加……下午3點開始陣痛難以忍受，去了產房……大概過了4點？ 真的躺上產床，新生命的誕生... 用盡全力，醫生和護士都為了分娩而努力……感覺好像出來了。」



網友好奇「F1」的含義，有人猜測是母親給Key取的胎名，而來源可能是遺傳學裡的孟德爾定律：以「P1」代表親代，「F1」代表雜交第一代。

究竟是否如此，也許會在本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》揭曉！



韓國網友評論：

1. 媽媽絕對是T人（MBTI中的理性型）

2. 「我們的F1」kkk說得好像爸爸是研究室同僚一樣

3. 看第一句時以為我眼花了kkkk

4. 內容全是記錄客觀事實與過程的時間線kkk

5. 好像某種實驗日誌kkk胎名也非常獨特kk

6. 如果是真的，這就是種T得T啊

7. 種下了T，收穫了Key... kkk



8. F左右翻轉就是ᄏ，F1就是後來的키（Key的韓文），這巧合也太奇妙了吧！

9. 這哪裡是育兒日記，根本是研究日誌啊kkk

10. 是生物研究報告嗎kkk

11. 在肚子里的時候也是叫他F1嗎？ kkk

12. 日記真的超級T，不是寫下自己的想法或感受，而是按時間順序乾淨俐落地羅列事實kkkk

13. 長這麼大第一次見到如此獨特的胎名kkk日記的文字也像研究日誌一樣... 跟《我獨》Code Kunst媽媽的育兒日記相比，完全是兩個極端kkk



14. 完全碾壓大部分理科故事

15. 我們教授懷上寶寶時，胎名叫cell kkk

16. Key就連胎名都能成為綜藝內容kkk

17. 理解了媽媽為什麼能每天都寫日記，這就是勤奮的科研人士啊kkk

18. 媽媽字體很好看耶

19. 好羨慕Key的粉絲，小時候被愛著成長的故事已經很美好了，現在連出生那天的故事，甚至胎名都能知道

20. 金起範以後100%會以F1為名發行歌曲kkk當做專輯名也可以

▽本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》Key母子相關預告：



出處：https://theqoo.net/hot/3606515822

圖源：IG@youquizontheblock

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