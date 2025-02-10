「SM洗腦舞王」Kai 今天正式退伍！眾所期待人氣男團 EXO 即將到來的完整體回歸活動

EXO 成員 Kai（金鍾仁）今日（2月10日）退伍，結束了社會服務要員（替代役）的義務服役，終於要回到粉絲身邊啦！

Kai 於2023年5月入伍，在陸軍訓練所接受基礎軍事訓練後，開始以社會服務要員的身份進行替代服役。



當時，Kai 正準備 EXO 的完整體回歸，但因兵務廳規定變更而突然入伍。當時還曾含淚的遺憾表示：「準備了很多東西，真的很可惜。雖然有些難過，但服役結束後會帶給大家更好的表現。」



經過1年9個月的服役，Kai 終於回歸，並將投入 EXO 團隊回歸的準備工作中。此外，於2023年12月入伍的世勳（Sehun）也即將於2025年9月20日退伍。讓粉絲「EXO-L」們對完整體活動充滿期待。



此前，EXO成員們也持續提及完整體回歸的計劃。隊長Suho和燦烈在SMTOWN演出時曾表示：「Kai 即將回來，世勳也快退伍了。我們很快會再次聚在一起，準備更精彩的舞台，請大家多多期待！」



D.O.（都敬秀）近期受訪時，也談到EXO完整體回歸：「我們即將開始準備，不用擔心，大家一定能看到完整體活動。今年開始就一直在準備，EXO依舊強大！」



▼此外，Kai 入伍前發表個人迷你三輯《Rover》，同名主打歌〈Rover〉掀起了全球熱潮，MV 累計9046萬次。



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