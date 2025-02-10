「善宰」威力不減！邊佑錫廣告代言品牌名聲榜超金秀賢&孔劉！品牌方大讚：努力、真誠、踏實

「善宰」邊佑錫在廣告代言品牌聲譽榜2025年2月排名第一。

日前，據韓國企業聲譽研究所的具昌煥（音譯）所長表示：「根據2025年2月的品牌大數據分析結果，邊佑錫品牌排名第一。 在對邊佑錫廣告品牌的連結分析中，『努力、真誠、踏實』的詞彙頻率較高。 分析邊佑錫廣告品牌的正、負面比例時，正面比例為92.01%。



韓國企業聲譽研究所依據2025年1月6日到2025年2月6日期間的廣告代言品牌大數據（共2545萬7884條），分析了消費者行為分析，利用到了參與指數、媒體指數、互動指數、社區指數等指標，測算出廣告代言品牌的聲譽指數，該指標揭示了消費者在線行為對品牌消費的巨大影響。 廣告代言品牌聲譽分析能夠測量消費者與品牌的關係、正負面評價、媒體關注度、消費者興趣和互動量等內容。



廣告代言品牌聲譽分析是基於品牌聲譽排名靠前的品牌，通過大數據聲譽演算法，分析廣告代言品牌與消費者的關係。 廣告代言品牌聲譽指數的細分指標中，還包含了廣告渠道的權重。



2025年2月廣告代言品牌聲譽榜前30位的排名為：邊佑錫、BLACKPINK、林英雄、孫興慜、劉在錫、防彈少年團、金秀賢、孔劉、IVE、車銀優、Faker、SEVENTEEN、李昌元、韓志旼、李政宰、申東燁、全炫茂、aespa、LE SSERAFIM、李炳憲、玄彬、永卓、白種元、金憓秀、金妍兒、馬東錫、金鐘國、BIBI、 姜鎬童、孫錫久。

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