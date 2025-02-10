「SM洗脑舞王」Kai 今天正式退伍！众所期待人气男团 EXO 即将到来的完整体回归活动

EXO 成员 Kai（金钟仁）今日（2月10日）退伍，结束了社会服务要员（替代役）的义务服役，终於要回到粉丝身边啦！

Kai 於2023年5月入伍，在陆军训练所接受基础军事训练后，开始以社会服务要员的身份进行替代服役。



当时，Kai 正准备 EXO 的完整体回归，但因兵务厅规定变更而突然入伍。当时还曾含泪的遗憾表示：「准备了很多东西，真的很可惜。虽然有些难过，但服役结束后会带给大家更好的表现。」



经过1年9个月的服役，Kai 终於回归，并将投入 EXO 团队回归的准备工作中。此外，於2023年12月入伍的世勋（Sehun）也即将於2025年9月20日退伍。让粉丝「EXO-L」们对完整体活动充满期待。



此前，EXO成员们也持续提及完整体回归的计划。队长Suho和灿烈在SMTOWN演出时曾表示：「Kai 即将回来，世勋也快退伍了。我们很快会再次聚在一起，准备更精彩的舞台，请大家多多期待！」



D.O.（都敬秀）近期受访时，也谈到EXO完整体回归：「我们即将开始准备，不用担心，大家一定能看到完整体活动。今年开始就一直在准备，EXO依旧强大！」



▼此外，Kai 入伍前发表个人迷你三辑《Rover》，同名主打歌〈Rover〉掀起了全球热潮，MV 累计9046万次。



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