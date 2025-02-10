《慢慢地，強烈地》公開超豪華陣容！盧熙京編劇+宋慧喬+孔劉！車勝元、李荷妮、雪炫也加盟

金牌編劇盧熙京、視后宋慧喬、視帝孔劉，光是聽這三位的名聲，他們的新作品就不能不追啊。

Netflix方面於10日正式宣佈製作新劇《慢慢地，強烈地》（暫定名），並公開了演員陣容。 宋慧喬、孔劉領銜主演，車勝元、李荷妮和金雪炫等人將共同出演。《慢慢地，強烈地》以1960~80年代韓國娛樂圈為背景，講述了在那個野蠻與暴力橫行的時代，那些一無所有卻懷揣閃耀成功夢想的人們拼盡全力成長的故事。

編劇盧熙京曾創作過眾多經典作品，如《我們的藍調時光》、《Dear My Friends》、《沒關係，是愛情啊》、《那年冬天風在吹》、《他們的世界》等。 導演則是通過《咖啡王子1號店》、《乳酪陷阱》、《Heart to Heart》等作品展現了極具個性的李允貞。

《慢慢地，強烈地》中宋慧喬飾演「珉子」，她從小歷經風霜，內心比任何人都要堅韌。 她靠著頑強的毅力生存下來，並在韓國音樂產業中尋找機會，毅然投身其中。



孔劉扮演「東九」，他與「珉子」從小一起長大，後來一同進入音樂行業。 「東九」性格難以捉摸，但對「珉子」言聽計從，性格至情至性。



宋慧喬繼《他們的世界》、《那年冬天風在吹》之後，第三次與盧熙京編劇合作。 而孔劉則是繼《咖啡王子1號店》後，再次與李允貞導演攜手。

金雪炫飾演「珉熙」，她從小就與「珉子」有著剪不斷理還亂的關係。 她一方面對「珉子」言聽計從，卻又暗暗與之較勁，展現出理性堅定與叛逆的一面。



車勝元飾演當代最頂尖的作曲家「吉如」，他是音樂界的權威人物，所有經過他之手的歌手都取得了成功。



李荷妮則飾演「珉熙」的母親「良子」，是一位夢想成為歌手的女性。 儘管家境貧寒、現實冷酷，她依然堅持不放棄自己的歌手夢。



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