話說太早了吧？！Super Junior銀赫SOLO曲真拿第一了：能不能取消之前承諾的公約？

Super Junior作為K-POP二代頂流男團，即使出道了20年，業務能力依舊在線，而成員銀赫和東海組成小分隊Super Junior-DnE同樣獲得了不俗的成績。 近日銀赫更是推出SOLO歌曲《UP N DOWN》，還許下了公約，承諾「如果拿到第一名就退休」，因此引起了粉絲們的關注。

很快銀赫就憑藉《UP N DOWN》拿到了《音樂銀行》的冠軍，他通過個人IG公開了一張手持第一名獎盃和花束的照片，並表達了自己的獲獎感言。 銀赫寫道：「真的完全沒想到會獲獎，所以連獲獎感言都沒能準備好。 想通過這篇文章正式向大家表達感謝。」並在文章結尾，幽默地問：「可以取消隱退（發言）嗎？」看得粉絲們哈哈大笑。



同時銀赫還向家人、粉絲以及Super Junior的成員們以及現經紀公司公司ODE Entertainment的員工們表達了感謝，表示：「真的辛苦了，過不久請大家吃飯！獎金也一起！讓我們一起打造更加成長的公司。」此外銀赫也沒有忘記向前所屬公司SM娛樂表達感激之情，「感謝SM培養我、讓我成為歌手，真心感謝。 我體內依然流淌著Pink Blood，讓我們繼續一起走下去。」

2023年銀赫雖然與SM娛樂續約了Super Junior的團體活動，但沒有續約個人活動的合約。 之後，他與隊友東海一起成立了ODE Entertainment，並共同擔任該公司的代表理事。

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