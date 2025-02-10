话说太早了吧？！Super Junior银赫SOLO曲真拿第一了：能不能取消之前承诺的公约？

Super Junior作为K-POP二代顶流男团，即使出道了20年，业务能力依旧在线，而成员银赫和东海组成小分队Super Junior-DnE同样获得了不俗的成绩。 近日银赫更是推出SOLO歌曲《UP N DOWN》，还许下了公约，承诺「如果拿到第一名就退休」，因此引起了粉丝们的关注。

很快银赫就凭藉《UP N DOWN》拿到了《音乐银行》的冠军，他通过个人IG公开了一张手持第一名奖杯和花束的照片，并表达了自己的获奖感言。 银赫写道：「真的完全没想到会获奖，所以连获奖感言都没能准备好。 想通过这篇文章正式向大家表达感谢。」并在文章结尾，幽默地问：「可以取消隐退（发言）吗？」看得粉丝们哈哈大笑。



同时银赫还向家人、粉丝以及Super Junior的成员们以及现经纪公司公司ODE Entertainment的员工们表达了感谢，表示：「真的辛苦了，过不久请大家吃饭！奖金也一起！让我们一起打造更加成长的公司。」此外银赫也没有忘记向前所属公司SM娱乐表达感激之情，「感谢SM培养我、让我成为歌手，真心感谢。 我体内依然流淌著Pink Blood，让我们继续一起走下去。」

2023年银赫虽然与SM娱乐续约了Super Junior的团体活动，但没有续约个人活动的合约。 之后，他与队友东海一起成立了ODE Entertainment，并共同担任该公司的代表理事。

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