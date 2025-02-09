BLACKPINK活動空白期仍蟬聯榜首！2025年2月女團品牌評價繼續排名第一

BLACKPINK再次證明其超高人氣！根據韓國企業評價研究所最新公佈的「2025年2月女團品牌評價」，BLACKPINK繼1月榮登榜首後再次奪冠。

鏈接分析顯示，「公開、回歸、發表」等詞出現頻率較高，關鍵詞分析中則較多出現「APT、世界巡演、完整體」等詞。 對於BLACKPINK的品牌正負面比例分析顯示，正面評價率高達93.04%。



此次排名是透過2025年1月9日至2月9日期間收集的5,456萬餘條品牌大數據，綜合參與指數、媒體指數、溝通指數及社群指數後得出的結果。 該指數可衡量消費者對女團的關注度、媒體曝光度及社群討論熱度。

值得一提的是，BLACKPINK於2023年8月8日與YG娛樂合約期滿，四位成員均簽約不同所屬社，只有團體合約仍在YG娛樂，單飛不解散。 最近YG娛樂宣佈BLACKPINK將在今年展開完整體世界巡演，令全球粉絲感到期待不已。



2025年2月女團品牌評價TOP 30依序為：BLACKPINK、IVE、aespa、fromis_9、BABYMONSTER、TWICE、（G）I-DLE、ITZY、OH MY GIRL、LE SSERAFIM、tripleS、FIFTY FIFTY、Red Velvet、MEOVV、ILLIT、Apink、KISS OF LIFE、 宇宙少女（WJSN）、MAMAMOO、Brave Girls、IZNA、Kep1er、KATSEYE、Dreamcatcher、UNIS、H1-KEY、VIVIZ、Girl's Day、Brown Eyed Girls、本月少女。

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