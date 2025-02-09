N.Flying亚洲巡回最终场台北划下完美句点！被台湾N.Fia感动，柳会胜：「难道我是一个很容易到手的男子〜」

实力乐团N.Flying四位成员李承协、柳会胜、车勋与徐东成来台进行《N.Flyimg LIVE”HIDE-OUT”in TAIPEI》演唱会，也是亚洲巡回的最终场次。在开场前奏响起时，四人站在薄薄的布幕后面透出样貌已经让粉丝按奈不住激动情绪，准备迎接这一场演出。

四人都以黑色系服装登场，李承协穿著皮外套搭配黑色上衣展现帅气，柳会胜则是黑色外套搭配白T，两人一登场就不断来回在舞台左右奔跑著，三首快歌之后，李承协带领团员送上中文问候，不知道已经度过1个月的2025年大家是否还过得安好。虽然本次还有一位成员金宰铉尚未退伍回归，但四人合体也已经能够一解N.Fia对他们的想念。





N.Flying也非常宠粉，在前面几首歌曲已经发现粉丝们一波又一波的惊喜应援，除了读出粉丝们精心安排的排字外，还跟前排粉丝借来花型手幅，发现背后写著N.Fia对每一位成员说的话，成员们更是一一朗读出来，柳会胜表示看到粉丝们准备的惊喜让他相当感动，更说此刻应该是他「今年最幸福的瞬间」，还笑自己太容易感动会不会让大家觉得「是个很容易追到手的男人」，让粉丝笑翻。他也许愿N.Fia往后也能多多准备这些惊喜的应援。





车勋则是觉得自己在开场的时候相当克制，不敢High过头，但感受到N.Fia的热情，让他觉得想要捉弄一下成员们，也不禁想像「台湾N.Fia到底是有多想念我们？」东成也说，N.Fia的热情让他没有办法不感到幸福，觉得自己只是做自己的工作准备演唱会，但N.Fia又要工作又要忙著准备惊喜应援，只能说大家太厉害了。





整场更是惊喜不断，李承协与柳会胜为了让最后排的粉丝也能看得清楚他们，更是一边演唱一边直接奔跑到场地最上方，让全场粉丝尖叫声不断。N.Fia更是特别为四人准备了戴上去看不见前方的「装B墨镜」，四人更是直接戴上并且挑战看不见的演出，车勋更搞笑的说戴上这墨镜会不自觉的抬头往上看，李承协则称赞徐东成非常适合这款墨镜，即使看不见，N.Flying的演出依旧保持原有的水平，让粉丝们相当佩服。





Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻