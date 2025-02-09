聊到主持的節目都不容易！大聲問「那《單身即地獄》呢？」圭賢超直率：「那很輕鬆，一天錄5集也可以」

BIGBANG 大聲的 YouTube 節目《家大聲》最新一集的嘉賓是 Super Junior 圭賢。

節目中，大聲提到圭賢正在主持的節目有《韓文哲的黑盒子評論》、《單身即地獄4》、《赤裸的世界史》。對此，圭賢表示：「其實...覬覦我位置的人很多。」大聲說：「這樣的節目不是很棒嗎？只要看 VCR 就可以了。」



結果圭賢表示不輕鬆，他說：「《赤裸的世界史》...要聽10個小時的世界史，因為一次拍攝兩集。你想像一下，歷史課坐在最前排不能打瞌睡，要聽5個小時，這個比想像中還要累。」他接著說：「還有《韓文哲的黑盒子評論》也是一樣，要不停地體驗交通事故，但很多人都覺得做這個節目很輕鬆，因為那是看到剪輯後，在裡面拍攝的我們比想象中要難。」



當大聲問「那《單身即地獄》不輕鬆嗎？」時，圭賢坦率地承認：「那個是挺輕鬆的！那個是我最喜歡的節目，《單身即地獄》一天錄5集也可以，真的能做到，這是真心話。」由於發言太真率，引發製作組大爆笑。



之後大聲說自己也有看《單身即地獄》，但因為太熟悉的節目，會導致多巴胺不足。圭賢就說：「不好意思..這次的《單身即地獄4》雖然不知道什麼時候會出來，但是我尖叫了！『這瘋了吧！這是可以播的嗎？』，一直會有新的發展，雖然也有製作組呈現的影響，但是因爲每個人都不一樣，隨著加入各自的真心後，總是會出現很多東西。」大聲聽到就一直要圭賢「劇透」，圭賢就說不能說。有在追《單身即地獄4》的朋友們看到有這種反應嗎 XD 順帶一提下週就要大結局了，不知道會是什麼結果呢～



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