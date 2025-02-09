《我的完美秘書》大結局將在2月14日情人節播出，最新預告劇迷喊：一定要讓韓志旼&李浚赫幸福到最後～

（微雷，最新預告）《我的完美秘書》被公認幾乎整路全程都在發糖的韓劇，相信最後也會是Happy Ending（幸福結局）的吧～。

SBS 熱門職場愛情韓劇《我的完美秘書》雖早先遇上停播，後續卻依舊保持在10~11%多的亮眼成績，也因為停播，第12集大結局將會在2月14日情人節播出，網友們都相當看好屆時收視率有機會再創新高，讓這部好劇完美收官。



▼ EP.11 甜甜的送禮環節，先讓對方失望，再拿出真正的驚喜禮物，值得學習XD：「不管妳在哪裡，我永遠都不會放開妳的手。」



在昨晚播出的第11集結尾，姜智允（韓志旼 飾）將員工們都召回公司，震撼宣佈了自己將不再是Peoplez公司的代表，表面看似穩重微笑，卻又表現出了複雜與不捨的情緒，令網友們相當佩服她的演技，成功被她的情緒給渲染。預告中她也寄予厚望，希望大家可以繼續待著，好好守護這家公司。



▼ EP.12 最新預告：智允雖然成為失業人士，生活更加放鬆，兩人也有很多可以玩耍的時間，劉恩浩（李浚赫 飾）也稱讚：「失業很適合她。」依舊陪在她身邊。最後一幕，智允對恩浩說：「劉恩浩，你被解雇了。」兩人的結局究竟會是如何呢？每一句關鍵台詞背後又意味著什麼？真是讓人太好奇啦！！



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