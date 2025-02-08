GD暌違11年回歸！新專輯《Ubermensch》2/25發行，收錄8首歌曲目公開、再現幸運數字

今日下午，歌手G-DRAGON（GD，權志龍）通過官方SNS公開第三張正規專輯《Übermensch》的曲目清單。

公開的海報中，GD銳利的側臉剪影營造出強烈的視覺衝擊感，展現出不凡氣場，也讓粉絲更加期待這張充滿他獨特風格與音樂性的專輯。



根據曲目清單，本次專輯共收錄 8 首歌曲，包括已先行發表的《POWER》與《HOME SWEET HOME》，以及6首新歌《TOO BAD》《DRAMA》《IBELONGIIU》《TAKE ME》《BONAMANA》和《GYRO-DROP》。 這張專輯將於 2 月 25 日正式發行，是GD睽違 11 年 5 個月推出的正規專輯，豐富的曲目陣容讓粉絲激動不已。

此前，G-DRAGON還預告將展開專輯同名2025年全球巡演。 這是距離2017年第二次世界巡演《ACT III： M.O.T.T.E》之後時隔88個月之久的新巡演，引爆全球粉絲期待。



此外，GD還將固定出演本月16日開播的MBC綜藝節目《Good Day》，並參與泰國曼谷全新 K-POP 秀《K-STAR SPARK》，以及美國大型音樂節《HEAD IN THE CLOUDS》，讓人更加關注他的回歸動向。



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