GD暌违11年回归！新专辑《Ubermensch》2/25发行，收录8首歌曲目公开、再现幸运数字

今日下午，歌手G-DRAGON（GD，权志龙）通过官方SNS公开第三张正规专辑《Übermensch》的曲目清单。

公开的海报中，GD锐利的侧脸剪影营造出强烈的视觉冲击感，展现出不凡气场，也让粉丝更加期待这张充满他独特风格与音乐性的专辑。



根据曲目清单，本次专辑共收录 8 首歌曲，包括已先行发表的《POWER》与《HOME SWEET HOME》，以及6首新歌《TOO BAD》《DRAMA》《IBELONGIIU》《TAKE ME》《BONAMANA》和《GYRO-DROP》。 这张专辑将於 2 月 25 日正式发行，是GD睽违 11 年 5 个月推出的正规专辑，丰富的曲目阵容让粉丝激动不已。

此前，G-DRAGON还预告将展开专辑同名2025年全球巡演。 这是距离2017年第二次世界巡演《ACT III： M.O.T.T.E》之后时隔88个月之久的新巡演，引爆全球粉丝期待。



此外，GD还将固定出演本月16日开播的MBC综艺节目《Good Day》，并参与泰国曼谷全新 K-POP 秀《K-STAR SPARK》，以及美国大型音乐节《HEAD IN THE CLOUDS》，让人更加关注他的回归动向。



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