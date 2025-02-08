【有片】車銀優帥到攝像大哥也沉淪！情不自禁飆粗口：「呀EC，頭髮濕了更帥了... 趕快拍！」

tvN旅遊實境秀《芬蘭租屋生活》昨日更新最後一期，車銀優與李帝勳、李東輝、郭東延一同在沒有水電wifi的芬蘭鄉村體驗簡樸生活，其中攝像導演面對車銀優的一段由衷感慨引起關注，果然真正的美貌是男女通殺XD

節目中，車銀優與當地孩童親切互動、展現了溫暖的一面，還挑戰在湖水中騎馬，完全沉浸在大自然之中。 泡熱水浴缸時，車銀優帥氣的畫面令一眾男攝影導演都驚嘆不已，情不自禁飈出韓文粗口：「呀EC，真帥啊... 頭髮還濕了，更加... 哈哈哈...」



車銀優捲起袖口露出厚實的手臂肌肉，男攝像導演們再次驚呼：「啊啊啊~哈哈哈~哇哇嗷嗚！趕快拍！真帥啊...」現場笑聲不斷，完全能感受到大家的激動之情XD



一名攝像師所在的位置剛好有個桿子擋住車銀優，攝像師立即奔跑換位，重新拍到車銀優後感慨說：「（這個角度）更帥了耶，EC。」



車銀優突然調皮起來，對著攝影師們開玩笑潑水，這時可以清楚聽到男攝影師們憨厚真實的笑聲「嘿嘿嘿」XD這段節目充分說明，即便是男人、是朝夕相處的工作人員，也根本不可能抗拒車銀優的魅力啊！XD



節目中，車銀優還在現代化廚房中大展廚藝、親手製作白菜酒蒸料理，隨後前往拉普蘭區，與當地著名的聖誕老人深談交流，最後與成員們圍坐在篝火旁回顧這段旅程，沉浸在滿滿的回憶中。



節目播出後，車銀優透過經紀公司Fantagio表示：「感謝所有觀看《芬蘭租屋生活》的觀眾與粉絲們。 在沒有水電的芬蘭拉普蘭德，我和哥哥們及東延一起過著自給自足的生活，這次經歷讓我再次體會到日常小事的可貴。 希望我們也能像芬蘭人一樣，學會分享並帶著笑容生活。」完整中字節目可上「黃Viu」收看。



此外，車銀優已確定出演Netflix全新劇集《The Wonder Fools》飾演角色「李運政」，目前已投入拍攝。

▼欣賞車銀優美貌及攝像大哥驚歎，請從影片4分34秒開始：



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