【有片】车银优帅到摄像大哥也沉沦！情不自禁飙粗口：「呀EC，头发湿了更帅了... 赶快拍！」

tvN旅游实境秀《芬兰租屋生活》昨日更新最后一期，车银优与李帝勋、李东辉、郭东延一同在没有水电wifi的芬兰乡村体验简朴生活，其中摄像导演面对车银优的一段由衷感慨引起关注，果然真正的美貌是男女通杀XD

节目中，车银优与当地孩童亲切互动、展现了温暖的一面，还挑战在湖水中骑马，完全沉浸在大自然之中。 泡热水浴缸时，车银优帅气的画面令一众男摄影导演都惊叹不已，情不自禁飈出韩文粗口：「呀EC，真帅啊... 头发还湿了，更加... 哈哈哈...」



车银优卷起袖口露出厚实的手臂肌肉，男摄像导演们再次惊呼：「啊啊啊~哈哈哈~哇哇嗷呜！赶快拍！真帅啊...」现场笑声不断，完全能感受到大家的激动之情XD



一名摄像师所在的位置刚好有个杆子挡住车银优，摄像师立即奔跑换位，重新拍到车银优后感慨说：「（这个角度）更帅了耶，EC。」



车银优突然调皮起来，对著摄影师们开玩笑泼水，这时可以清楚听到男摄影师们憨厚真实的笑声「嘿嘿嘿」XD这段节目充分说明，即便是男人、是朝夕相处的工作人员，也根本不可能抗拒车银优的魅力啊！XD



节目中，车银优还在现代化厨房中大展厨艺、亲手制作白菜酒蒸料理，随后前往拉普兰区，与当地著名的圣诞老人深谈交流，最后与成员们围坐在篝火旁回顾这段旅程，沉浸在满满的回忆中。



节目播出后，车银优透过经纪公司Fantagio表示：「感谢所有观看《芬兰租屋生活》的观众与粉丝们。 在没有水电的芬兰拉普兰德，我和哥哥们及东延一起过著自给自足的生活，这次经历让我再次体会到日常小事的可贵。 希望我们也能像芬兰人一样，学会分享并带著笑容生活。」完整中字节目可上「黄Viu」收看。



此外，车银优已确定出演Netflix全新剧集《The Wonder Fools》饰演角色「李运政」，目前已投入拍摄。

▼欣赏车银优美貌及摄像大哥惊叹，请从影片4分34秒开始：



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