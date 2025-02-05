《弱美男英雄Class 2》確定第2季度上線！朴志訓準備再次戰鬥，全新角色加入：李濬榮又飾演反派！

由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演《弱美男英雄Class 1》在2022年11月上線，該劇改編自從2018年開始連載的同名網路漫畫。

講述一名身材矮小又看似纖弱的美少年「延時恩」，依靠頭腦、工具和心理與校園內外的暴力學生戰鬥，征服叢林世界般的校園故事。



由於第一季好評不斷，加上結尾埋下不少伏筆，讓許多觀眾們都紛紛敲碗第二季。而《弱美男英雄Class 2》確定通過 Netflix 在2025年第二季度上線，近日公開的最新劇照，吸引大家的視線。



《弱美男英雄Class 2》講述了爲了朋友而對抗暴力，但最終沒能守護朋友而留下心理創傷的延時恩（朴志訓 飾），轉學到銀章高中後，因爲不能再失去朋友選擇與更大的暴力對抗，展開的悽慘的生存記和燦爛的成長故事。這季也有全新角色加入，延時恩轉學到銀章高中遇到的新朋友朴厚民（厲雲 飾）、徐俊泰（崔民英 飾）、高賢卓（李敏宰 飾）等。



另外第一季的最後，與延時恩（朴志訓 飾）相遇展現緊張感的劉秀彬（崔孝萬 飾）也預告第二季的出演，刺激觀眾的好奇心。再加上延時恩將面對更大的暴力和宿敵羅百鎮（裴奈拏 飾）、金成濟（李濬榮 飾）。李濬榮這次又要飾演反派嗎？他和朴志訓之前會有什麼樣的對手戲，也令人期待！



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