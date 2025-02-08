【K社韩国小白科】人气气象女主播疑似受职场压迫才走上绝路，曾上《刘QUIZ》，还是JYP练习生！留下17页2750字遗书控诉

MBC电视台气象播音员，曾是JYP前偶像练习生的吴曜安娜（오요안나）疑似因职场霸凌轻生，事件受到社会高度关注。

2024年12月中旬，因吴曜安娜的IG停更多时而引发粉丝的担忧，MBC电视台突然透露她早在9月就已去世的噩耗，令不少网友震惊。 时隔1个多月，韩媒《每日新闻》揭秘她的死因，疑似遭到职场霸凌。

据悉，吴曜安娜的手机被解锁后发现了长达2750字、相当於17页纸的遗书。 遗书中提到她遭到两位特定气象主播的职场霸凌。 《每日新闻》表示，吴曜安娜於2021年5月成为MBC的自由职业气象主播，之后从2022年3月起开始成为职场霸凌的受害者。



遗书中提到，前辈气象主播在错误报导后将责任推卸给了吴曜安娜; 另一位较早入职的同事在吴曜安娜请求纠正错误天气资讯时，还指责她「后辈竟敢指正前辈」。 此外在吴曜安娜的KakaoTalk聊天记录中，也显示有一位气象主播曾在下班后因认为吴曜安娜需要「被教导」，强行将她留在公司，甚至拖延了她的下班时间，长达到1小时至1小时半。

当吴曜安娜在2022年10月受邀参加tvN的综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，有一位气象主播曾对她说出「你在干什么？ 你上《刘QUIZ》能说什么？」等言辞不当的批评。 《每日新闻》还报导不少同事通过短讯或语音等长期指责吴曜安娜「能力不足」。

吴曜安娜在离世前曾向MBC的4名相关人员透露自己所遭受的职场霸凌，但在吴曜安娜去世后MBC并未进行任何进一步调查。 《每日新闻》多次试图联系遗书提到气象主播A和B，A某直接隐身，B某则表示：「我们大家都很困难，不知道这样联系合不合适。 如果想了解情况的话可以直接联系MBC。」MBC的相关人员对《每日新闻》表示：「我们还没有完全掌握情况。 如果我们有做错的地方，我们会进行改正，接受批评。」

吴曜安娜於去年9月去世，具体死因尚未公开，她曾是JYP娱乐的偶像练习生，2019年在春香选美大赛中获得「淑」的称号，2021年她成为MBC的公招气象主播，负责平日和周末的天气播报，并因出演《刘QUIZ ONE THE BLOCL》而引起了公众关注。

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