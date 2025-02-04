IU＆朴寶劍《苦盡柑來遇見你》新劇照曝光！導演談兩人的化學反應，3月7日起每週上線4集！

Netflix 《苦盡柑來遇見你》由 IU（李知恩）、朴寶劍、文素利、朴海俊主演，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的「愛純」和「寬植」一生的故事。今日公開的新劇照，再次吸引大家的視線。

劇中，IU飾演反叛兒「愛純」，是個充滿自信又勇敢的人，即使沒有上學也夢想成為一名詩人；朴寶劍飾演的「寬植」像鋼鐵一樣沉默寡言，是個勤奮努力又誠實的人。今日在「Netflix 2025 Korea」活動上，金元錫導演表示：「愛純雖然因爲貧困和島嶼的環境而受挫，但卻是能夠克服自己人生的可愛角色；寬植是個爲了愛純無所不能的帥氣男人。」

接著，當問到兩人的化學反應時，金元錫導演說：「我提前告訴大家的話（應該沒意思）。」接著有自信地說：「這是可以想像的最好默契，可以看到與大家平時想像朴寶劍不同的樣子，IU也將展現多重魅力。」



而《苦盡柑來遇見你》總共有16集，3月7日起每周五（3月14日、3月21日、3月28日）上線4集，這也是全新的播出方式。資深總監裴鐘炳（배종병）表示：「我們通過與創作者討論，選擇符合創作意圖、觀眾最可以享受的方式公開。《苦盡柑來遇見你》也是一開始就以四幕展開的作品，為了讓觀眾們也能這樣享受，所以採用這樣的方式公開。」一次可以追4集，好像也很不錯 XD

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