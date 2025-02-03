韓國今年中秋有望連休10天，只需請假1天即可達成！上班族春節剛復工已計劃歐洲旅行

韓國人剛剛結束為期一周左右的春節假期，立即開始規劃中秋假期的長途出遊計劃，目前中秋前後機票已漲價到2倍以上！

今年春節，韓國人已經享受了至少6天、最長9天的連假。 韓國春節從1月28日至30日放假3天，並將1月27日週一指定為臨時公休日、與前邊的週末相連，最少確保了6天連假。 部份民眾在1月31日週五請假1天，與後邊的週末連接，獲得了9天的連續假期。

韓國中秋連休也是3天，今年是10月6日至8日。 中秋前後的公休日頗為密集：10月3日週五是公共節日「開天節」，4日和5日是週末，中秋連假後的9日是另一個公共節日「韓文日」，至少可以連休7天。 只要在10日（週五）請假一天，便可以獲得長達10天的完整連假。



據韓媒估算，今年春節連休期間有134萬韓國人出國旅遊，仁川機場的旅客數量有望突破史上最多記錄。

去年中秋雖然比前一年的連休日數略少，但出國旅遊卻更加活躍。 根據韓國旅遊應用程式Yanolja，去年的出國機票和住宿各比前一年增多了157%和140%。



考慮到未來幾年很難再出現無需特別請假的7天連休，不少上班族打算趁今年中秋帶父母到歐洲旅遊，令中秋前後的機票價格較平時漲到兩倍以上。 以仁川往返紐約為例，平時價格在66萬韓元到84萬韓元區間，9月底漲到112萬韓元，10月初更飆升至232萬韓元。

旅遊業界預計，為了滿足中秋連假期間的旅行需求，會有旅行社推出包機產品、廉價航空推出中秋特別航班，或針對不同旅遊目的地和旅遊性質推出更細分的產品。

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