BIGBANG太陽演唱會大聲瘋狂「劇透」：下個月GD哥也要開唱了

男團BIGBANG成員G-Dragon計畫於今年3月舉辦演唱會，得知這一消息的粉絲們欣喜若狂，直呼「終於等到了」。

2月1日下午，BIGBANG另一成員太陽的安可演唱會「TAEYANG 2025 TOUR 『THE LIGHT YEAR』 ENCORE」在仁川中區的Inspire Arena舉行。 當天，G-Dragon和隊友大聲作為嘉賓登場。 特別是大聲意外透露了哥哥們的演唱會計畫，引發了現場歡呼。



大聲在演唱完個人歌曲《翅膀》後表示：「今年好事真多，2月有太陽哥的演唱會，3月有什麼呢？ 還有我們志龍哥（G-Dragon）的演出，作為忙內的我也無法置身事外。 當然，我在韓國舉辦演唱會的經驗幾乎為零，去年通過粉絲見面會稍微體驗了一下。 其實我一直有點害怕韓國的粉絲，因為我是一個外表看起來堅強，內心卻很脆弱的男人。 由於我在韓國的音樂活動並不多，我擔心『會不會有人抱著懷疑的態度看著我？ 大家願意花錢和時間來看我的演出嗎？』」



隨後，大聲又繼續補充道：「我了解自己，我其實是個非常保守的人，如果沒有人推動我去做，我可能不會主動去做，所以我沒有成立個人公司，而是選擇加入某個團隊。或許在2月、3月之後，我也會接過接力棒，很快在韓國舉辦演唱會。」



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