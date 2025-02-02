Apink新春來台開唱!大喊：「新的一年就能與PANDA們度過實在太有意義了」

實力女團Apink隊長朴初瓏帶著成員尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮5人共同於大年初四絕美降臨台北舉辦「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI」，看到現場滿滿的PANDA（官方粉絲名），Apink滿是欣喜在蛇年祝福，除了帶著最精彩豐富的歌單，也希望所有的PANDA能夠在一開春就順心如意笑容滿載，「今年是我們出道14週年，對Apink來說深具意義！」

一開場，Apink一身純白小洋裝禮服宛如精靈，帶來了最強告白歌 ，緊接著立刻邀請粉絲搭乘時光機，獻上經典回憶殺 、 與 組曲，一連幾首下來，讓現場所有PANDA感受Apink超強舞台魅力。不僅如此，絕對只能在「Apink 7th CONCERT」現場聽得到的，是她們特別送給台粉的禮物，包括Sam Smith的 、Britney Spears的 、DAY6的 、Tyla的 ，甚至還有來自電影「紅磨坊」的世紀典藏好歌 等，都是特別為本次演唱會而練習的曲目。



最可愛的莫過於初瓏、普美、恩地、南珠與夏榮與粉絲的閒話家常，尤其是普美為了粉絲，特地學了一長段中文問候，眼看她超認真盯著字幕機說出一句句中文，雖然文句很長。粉絲大部分都超歡樂的「有聽沒有懂」，但還是給予滿滿掌聲與肯定，畢竟這挑戰精神是相當難能可貴的。而她也害羞地說：「下次來的時候，我會做更多功課！」，不過換到夏榮說起中文時，可就字正腔圓一聽就懂：「你們有像我們一樣想你們嗎？我們很想你們！」，讓一旁的恩地不禁大讚「很厲害」，也一邊好奇請教她說了什麼。隨後恩地感性表示，能在新年一開始就跟大家見面非常有意義，恩地也創意造字，期待未來大家以後新年彼此說「HAPPY NEW YEAR！」時，可以說成「HApink（HAPPY+Apink） NEW YEAR！」。



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