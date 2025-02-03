BIGBANG太阳演唱会大声疯狂「剧透」：下个月GD哥也要开唱了

男团BIGBANG成员G-Dragon计画於今年3月举办演唱会，得知这一消息的粉丝们欣喜若狂，直呼「终於等到了」。

2月1日下午，BIGBANG另一成员太阳的安可演唱会「TAEYANG 2025 TOUR 『THE LIGHT YEAR』 ENCORE」在仁川中区的Inspire Arena举行。 当天，G-Dragon和队友大声作为嘉宾登场。 特别是大声意外透露了哥哥们的演唱会计画，引发了现场欢呼。



大声在演唱完个人歌曲《翅膀》后表示：「今年好事真多，2月有太阳哥的演唱会，3月有什么呢？ 还有我们志龙哥（G-Dragon）的演出，作为忙内的我也无法置身事外。 当然，我在韩国举办演唱会的经验几乎为零，去年通过粉丝见面会稍微体验了一下。 其实我一直有点害怕韩国的粉丝，因为我是一个外表看起来坚强，内心却很脆弱的男人。 由於我在韩国的音乐活动并不多，我担心『会不会有人抱著怀疑的态度看著我？ 大家愿意花钱和时间来看我的演出吗？』」



随后，大声又继续补充道：「我了解自己，我其实是个非常保守的人，如果没有人推动我去做，我可能不会主动去做，所以我没有成立个人公司，而是选择加入某个团队。或许在2月、3月之后，我也会接过接力棒，很快在韩国举办演唱会。」



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