最後的遊戲來了！《魷魚遊戲》第三季確定6月27日公開：戴上手銬的李政宰、英熙搭檔哲秀登場！ 有夠會加戲XD《我的完美秘書》李浚赫&韓志旼電話竟聊「鬼」！金度勳&金允慧羞唱BSS〈Fighting〉 原來曹政奭是「醋王」啊！Gummy爆老公愛吃醋：交往初期管我超嚴！要結婚的話，老公一定是他 邊佑錫AAA頒獎禮見到偶像金秀賢，獲得公開示愛「是互相喜歡的關係」！開心回應「以後會更主動靠近前輩」 《星星閃耀的夜晚》結局高賢廷這決定太動人，網：如果韓國所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE張員瑛的理想型：比起「犬相」更愛「狼男」，還附加一個關於性格的條件～

《魷魚遊戲3》將講述懷著自己的目的、再次在遊戲中失去最好朋友的成奇勳（李政宰 飾）、隱藏真實身份躲進遊戲中的負責人（李炳憲 飾）以及在殘忍的遊戲中生存下來的參賽者的最後命運。

此前，「Netflix Korea Youtube」頻道曾公開過第三季預告和具體公開日期。當時 Netflix Korea 上傳的影片中，出現「英熙＆哲秀」眼神交流的樣子，並出現「《魷魚遊戲》，6月27日在 Netflix 收看吧」的字樣。但...隨後又刪出相關影片，重新上傳沒有相關訊息的同一內容，吊足胃口 XD



隨著被泄露的日期被確定爲實際公開日期，人們對第三季的關注度也越來越高。公開的海報中，出現穿著粉紅色制服的守衛，拖著214號參賽者，走向用粉色緞帶包裝的棺材裡，據悉，214號參賽者在劇中玩完木槿花開了（123木頭人）的遊戲後，生存者現況板上的燈被熄滅，但...海報上的他則是黑髮，是僞裝成該號碼參加的 VIP 嗎？



公開的劇照有戴著手銬盯著奇勳，失去好友正倍（李誓環 飾）的奇勳非常憤怒，第三季的展開也會成爲重要的變數；再次戴著黑色面具負責人的劇照，也刺激觀眾們的的好奇心！還有穿著粉紅色制服姜霞（朴圭瑛 飾）的樣子。



失去同事後分享悲傷的賢珠（朴成焄 飾）、容植（梁東根 飾）、金子（姜愛心 飾）、純熙（曺柔理 飾）的樣子，讓人預感到在友情、生存等無法共存的選擇之間，將展開更加悽慘地的死亡遊戲。



繼Netflix歷史最高人氣作品第一季之後，去年12月26日公開的《魷魚遊戲2》創下 Netflix 史上公開第一週的最高觀看人次，僅公開18天就成爲 Netflix 史上第三人氣作品，證明其爆發性的話題性。黃東赫導演想要傳達什麼訊息？也引起全世界粉絲們的關注。

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