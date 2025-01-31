有夠會加戲XD《我的完美秘書》李浚赫&韓志旼電話竟聊「鬼」！金度勳&金允慧羞唱BSS〈Fighting〉

《我的完美秘書》最新第7、第8集花絮特別充滿笑聲，因為演員們太會加戲、太會即興演出啦！
前幾集的花絮可看到兩大男主角，飾演劉恩浩的李浚赫和飾演禹正勛的金度勳有夠愛加戲，鬼點子(?)很多，時不時結尾要加個什麼，這兩集兩人也不遑多讓，還更好笑了！
先是劉恩浩和姜智允（韓志旼 飾）的睡前講電話戲碼，兩人聊了一整晚的對話內容其實是沒有劇本的，李浚赫便看著周遭開始「亂掰」（亂編），說自己家裡有「鬼」，「戴著眼鏡的照明鬼」、「拿著麥克風的鬼」，原來是在說工作人員們。全場人員大概都在忍笑，導演一喊卡全場噴笑。韓志旼和李浚赫分開拍，但韓志旼也接續李浚赫的「鬼」話題亂掰，說自己家裡也有戴眼鏡的鬼，結束後韓志旼還調皮拍「鬼」本人。
金度勳在禹正勛邀請姜智允吃豬肉湯飯、向姜智允告白的戲碼都自行加了台詞，和金允慧的喝醉跳BSS〈Fighting〉也有。在演出喝醉戲碼前，金度勳暗指金允慧和自己有「世代差」，爆料他們對編劇寫的「要加油啊」有不同解讀、金允慧不知道編劇是寫的BSS〈Fighting〉歌詞。金允慧雖然否認，但她的舞是金度勳現場調整的啊！兩人邊演喝醉邊跳BSS〈Fighting〉，金度勳演完都覺得羞恥，但又捨不得結束似的多蹦好幾句台詞。
金度勳和金允慧還有個很好笑的是，兩人在便利商店外一起喝酒吃點心，金允慧即興表示能否再多買東西，金度勳竟回應：「沒有錢……」金允慧瞬間眼睛睜大，全場爆笑，金允慧笑到不行。
觀眾期待的吻戲花絮當然也有，不過只有大街上擁吻一幕，兩人吻完都笑出來。陽台戲碼就沒有花絮了，大家都覺得很可惜啊！
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