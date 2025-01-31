最后的游戏来了！《鱿鱼游戏》第三季确定6月27日公开：戴上手铐的李政宰、英熙搭档哲秀登场！ 有够会加戏XD《我的完美秘书》李浚赫&韩志旼电话竟聊「鬼」！金度勋&金允慧羞唱BSS〈Fighting〉 原来曹政奭是「醋王」啊！Gummy爆老公爱吃醋：交往初期管我超严！要结婚的话，老公一定是他 边佑锡AAA颁奖礼见到偶像金秀贤，获得公开示爱「是互相喜欢的关系」！开心回应「以后会更主动靠近前辈」 《星星闪耀的夜晚》结局高贤廷这决定太动人，网：如果韩国所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE张员瑛的理想型：比起「犬相」更爱「狼男」，还附加一个关於性格的条件～

《鱿鱼游戏3》将讲述怀著自己的目的、再次在游戏中失去最好朋友的成奇勋（李政宰 饰）、隐藏真实身份躲进游戏中的负责人（李炳宪 饰）以及在残忍的游戏中生存下来的参赛者的最后命运。

此前，「Netflix Korea Youtube」频道曾公开过第三季预告和具体公开日期。当时 Netflix Korea 上传的影片中，出现「英熙＆哲秀」眼神交流的样子，并出现「《鱿鱼游戏》，6月27日在 Netflix 收看吧」的字样。但...随后又删出相关影片，重新上传没有相关讯息的同一内容，吊足胃口 XD



随著被泄露的日期被确定爲实际公开日期，人们对第三季的关注度也越来越高。公开的海报中，出现穿著粉红色制服的守卫，拖著214号参赛者，走向用粉色缎带包装的棺材里，据悉，214号参赛者在剧中玩完木槿花开了（123木头人）的游戏后，生存者现况板上的灯被熄灭，但...海报上的他则是黑发，是僞装成该号码参加的 VIP 吗？



公开的剧照有戴著手铐盯著奇勋，失去好友正倍（李誓环 饰）的奇勋非常愤怒，第三季的展开也会成爲重要的变数；再次戴著黑色面具负责人的剧照，也刺激观众们的的好奇心！还有穿著粉红色制服姜霞（朴圭瑛 饰）的样子。



失去同事后分享悲伤的贤珠（朴成焄 饰）、容植（梁东根 饰）、金子（姜爱心 饰）、纯熙（曺柔理 饰）的样子，让人预感到在友情、生存等无法共存的选择之间，将展开更加凄惨地的死亡游戏。



继Netflix历史最高人气作品第一季之后，去年12月26日公开的《鱿鱼游戏2》创下 Netflix 史上公开第一周的最高观看人次，仅公开18天就成爲 Netflix 史上第三人气作品，证明其爆发性的话题性。黄东赫导演想要传达什么讯息？也引起全世界粉丝们的关注。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻