邊佑錫AAA頒獎禮見到偶像金秀賢，獲得公開示愛「是互相喜歡的關係」！開心回應「以後會更主動靠近前輩」 《星星閃耀的夜晚》結局高賢廷這決定太動人，網：如果韓國所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE張員瑛的理想型：比起「犬相」更愛「狼男」，還附加一個關於性格的條件～

人氣女團 IVE 張員瑛在 YouTube 節目《Dex的冰箱採訪》上首次公開了自己的 MBTI（性格測試），被主持人 Dex 問了許多關於理想型的問題，讓網友們也相當好奇她的喜好。

張員瑛先是分享了大眾都很好奇、關於自己的 MBTI，結果她是 ENTJ（指揮官），並補充說：「F（理性）和T（感性）其實只差一點，但我測出來更多的是ENTJ。」並對著鏡頭開玩笑般的警告大家：「不要用這四個字母來判斷我哦！」



PS：ENTJ（指揮官）是天生的領導者。具有這種個性類型的人體現了魅力和自信的天賦，用某種方式映射權威，將人群聚集在一個共同的目標下。

▼ 之後的訪談，節目組出了很多「二選一」（平衡遊戲／Balance game）的提問：

問題一：喜歡「犬相」還是「狼相」？

張員瑛表示：「我選狼相。」還補充是要溫和一點的狼相，臉部跟眼睛不能太尖銳。



問題二：喜歡偏瘦體型還是肌肉體型？

張員瑛：「喜歡自我管理好，喜歡運動的類型，」、「儘管很忙，但運動依舊是我的日常一部份，是會抽出時間做該做的事情，希望另一半也是如此。」



問題三：性格方面，是否有特別討厭的習慣？

張員瑛：「不喜歡容易生氣的人，討厭對方沒有理由就不高興，什麼都不說就更討厭了，希望對方可以不拘小節。」、「喜歡善良可靠的人。」



問題四：未來是否有結婚的想法？

張員瑛稍微猶豫並看向鏡頭外（求助公司的人？），主持人也想著要撤掉這個問題好了，最後還是有回答：「如果遇到了靈魂伴侶，總有一天會結的吧」、「跟著命運走吧」接著極力撇清：「現在的話，是完全不知道。」表示自己專注於事業，現階段是完全沒有對象，也完全沒有想法的。

▼訪談過程還提到了引發熱烈話題度的「員瑛轉」，節目中也重新示範了一遍，影片定位在32:05。



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