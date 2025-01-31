原來曹政奭是「醋王」啊！Gummy爆老公愛吃醋：交往初期管我超嚴！要結婚的話，老公一定是他

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歌手Gummy和演員丈夫曹政奭是韓娛圈的模範夫妻，哪怕是在公開場合兩人也從來不掩飾對對方的愛意，最近Gummy做客了K.WILL YouTube頻道節目《嫂子是K.WILL》，公開了她和曹政奭之間充滿愛意的嫉妒故事以及戀愛故事。

Gummy一亮相就說道：「我們哥哥（曹政奭）在剛開始戀愛的時候有過這樣的情況。」她透露曹政奭曾對她提出過批評：「他問過歌手們在見面時，為什麼這麽喜歡skinship啊（親密接觸）？」K.WILL疑惑地問道：「是嗎？」Gummy則稱：「仔細想想，確實如此。」K.WILL繼續描述：「確實有些奇怪，他（曹政奭）最開始是演音樂劇的吧，我第一次去的時候，除了我，其他人都認識，大家互相擁抱，讓我非常驚訝。」Gummy：「我們哥哥不是那樣的人。」K.WILL推測：「要不然他之前沒怎麼在意，直到看到你，才覺得『咦？』也說不定。」認為曹政奭的嫉妒是出於愛。Gummy接著說：「我被他說了之後，仔細觀察了一下，他確實有些底線，我也發生了很多變化，比如原本應該擁抱的，後來我們握手了，確實有很多變化。 曹政奭有些保守。」



Gummy還透露曹政奭從戀愛開始就一直在談結婚的事，「戀愛新聞發佈後，工作人員自然地開始談起結婚的事情，而我當時並沒有結婚的打算，也沒有考慮生孩子。 我內心充滿了恐懼，特別是作為女性，隨著年齡的增長，這種恐懼感更強。 我在想，自己能不能生一個健康的孩子，擔心很多事情。 我覺得結婚和生孩子通常是男人推動的，這樣才會更順利。 男方這樣做，反而會更幸福。 而且男人也會更理解妻子，因為是他自己主動提的。」

Gummy還補充道：「他非常有責任感，值得信賴，毫不動搖，他最讓人依賴的就是這一點，所以我並不是因為『必須結婚』而結婚，而是自然地覺得『如果要結婚，那一定是他』。」



結婚後Gummy雖然沒有立刻考慮要孩子，但她笑著說：「但哥哥一直在不斷地教育我。 現在我真的很開心，也很感激他。 當我問他『你知道我會這樣全心投入到孩子身上嗎』他說他猜到會這樣，但沒有想到我做得比他想像的還要多。」



Gummy還分享了五歲女兒的成長故事，表示女兒80%像曹政奭，不管是性格、興趣還是外貌都很像爸爸，誇讚女兒非常漂亮，雖然還不會認字，但她已經能通過模仿語氣和豐富的表情展現演技，言語之間充滿了自豪感和母愛。



此外，Gummy和曹政奭夫婦在Netflix節目《新歌手曹政奭》中首次在婚後以夫妻身份一起亮相綜藝，成為話題焦點。 曹政奭透露：「我們之間的爭執不會發展成大問題，更多的是我在聽她的意見。 她非常聰明，所以我通常都聽她的。」表達了對老婆的信任。

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