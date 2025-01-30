韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》明停播改播特別節目！為彌補遺憾公開甜蜜花絮照

韓志旼與李浚赫主演的熱門韓劇《我的完美秘書》，今（30）日宣布明（31）日停播，改播劇組剪輯的特別節目。
電視台SBS今宣布《我的完美秘書》明停播，而為彌補遺憾公開了一系列幕後花絮照片，最吸睛的當然是男女主角「代表nim」姜智允（韓志旼 飾）和「劉室長」劉恩浩（李浚赫 飾）的雙人照，自然地相視而笑最令人心動！還有兩人貼近臉龐合照的側拍照！
《我的完美秘書》目前播至第8集，第8集兩人「甜度超高」且非常自然，讓觀眾都感到混亂表示「如果是演技也太厲害」，甚至有人開玩笑要韓志旼「換乘戀愛」（韓志旼和Jannabi主唱崔政勳戀愛ing），看到這些照片，喜愛兩人組合的觀眾更為激動了吧？
劇組宣布停播的同時表示「希望大家都能度過幸福的春節假期」，也透露兩人愛情戲的配合相當好，「雖然已是完美的演員，但為了更細膩的感情線，雙方不斷交流意見，非常努力」，最後表達：「現在只剩下4集了，互相照顧的智允和恩浩將透過成熟的愛情讓彼此再成長，希望大家能和《我們完美秘書》一起走到最後。
《我的完美秘書》原訂明晚播出的第9集將順延至後天2月1日播出，明晚改播劇組剪輯的特別節目。
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