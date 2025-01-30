柳演錫立下「《只要有空，》第三季收視公約」表示：「突破5%的話，就出演《我家的熊孩子》」

29日舉行的《2024 SBS演藝大賞》中，柳演錫作為頒獎人頒發「最高收視率節目獎」。
柳演錫表示：「我也是作為 MC 引領節目的，所以每次都已收到成績單的心情來確認收視率，多虧大家的喜愛，所以很開心地確認收視率。《只要有空，》將在溫暖的春天以第三季和大家見面。」
之後，主持人全炫茂要他立下收視公約，柳演錫表示：「如果收視率超過5%，我就會出演現在獲獎的最高收視率節目。」接著《我家的熊孩子》獲得最高收視率節目獎，林元熙就說：「柳演錫你得遵守公約～得出演啊！」
當天，柳延錫也獲得Talk真人秀部門新人獎，他說：「其實我沒有在《演技大賞》中獲得新人獎，但是在《2024 SBS演藝大賞》上獲得新人獎，真的太好了。因爲是熟知劇本的演員，所以很擔心在沒有劇本的情況下開始拍攝。通過節目能和市民們見面溝通、聽故事，感到非常珍貴，非常感謝還給我頒發這個獎項，感謝製作組們、感謝讓我踏入MC界的劉在錫大哥，他對我來說像MC界媽媽一樣的存在，以後我要叫他『M媽在錫』。」
由劉在錫、柳演錫主持的《只要有空，》日前播出第二季最後一集，以全國收視3.7%、首都圈收視4.4%，刷新本季自身最高收視，看來第三季很有機會可以突破5%啊！
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