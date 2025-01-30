韩志旼&李浚赫《我的完美秘书》明停播改播特别节目！为弥补遗憾公开甜蜜花絮照
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韩志旼&李浚赫《我的完美秘书》明停播改播特别节目！为弥补遗憾公开甜蜜花絮照

韩剧   2025年1月30日   星期四21:18   草莓  

（封面图源：FB@sbsdrama.official截图）

韩志旼与李浚赫主演的热门韩剧《我的完美秘书》，今（30）日宣布明（31）日停播，改播剧组剪辑的特别节目。

电视台SBS今宣布《我的完美秘书》明停播，而为弥补遗憾公开了一系列幕后花絮照片，最吸睛的当然是男女主角「代表nim」姜智允（韩志旼 饰）和「刘室长」刘恩浩（李浚赫 饰）的双人照，自然地相视而笑最令人心动！还有两人贴近脸庞合照的侧拍照！
（图源：FB@sbsdrama.official截图）（图源：FB@sbsdrama.official截图）

《我的完美秘书》目前播至‎第8集‎，第8集两人「甜度超高」且非常自然，让观众都感到混乱表示「如果是演技也太厉害」，甚至有人开玩笑要韩志旼「换乘恋爱」（‎韩志旼和Jannabi主唱崔政勋恋爱ing‎），看到这些照片，喜爱两人组合的观众更为激动了吧？
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剧组宣布停播的同时表示「希望大家都能度过幸福的春节假期」，也透露两人爱情戏的配合相当好，「虽然已是完美的演员，但为了更细腻的感情线，双方不断交流意见，非常努力」，最后表达：「现在只剩下4集了，互相照顾的智允和恩浩将透过成熟的爱情让彼此再成长，希望大家能和《我们完美秘书》一起走到最后。
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《我的完美秘书》原订明晚播出的第9集将顺延至后天2月1日播出，明晚改播剧组剪辑的特别节目。
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