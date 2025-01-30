韓網友對李浚赫的花式誇獎已達到新高度！歡迎查收「2025年新版彩虹屁」：羅浮宮假扮雕像、當女兒也要加入劉Daddy戶籍！ SEVENTEEN夫碩順分享吵架秘辛：不開心卻還要上台表演的話，唱抒情歌會互看對方的人中XD

【影片】粉絲之間有一段話很有名：「SEVENTEEN 13個人之所以能續約成功，是因為還有架還沒吵完XD」，吵架的故事又多又有趣～，真的是感情太好了。

男團SEVENTEEN小分隊BSS夫碩順近期以新歌〈CBZ〉（青春就是現在！）回歸，成員DK和勝寛出演了張度練主持的人氣網路節目《Salon Drip 2》，聊到了關於成員吵架的故事，引起網友關注。

DK先提起他和勝寛練習生時期，曾有過因為吵架而兩個月不跟對方說話的經歷，當時因為兩人是在準備合唱，卻因為傷到自尊心而發生了衝突。勝寛說兩人感情和睦時，對唱會深情地看著對方，但如果是吵架狀態，就會看著對方的人中。



兩人親自示範，看向對方的人中並唱了：「這就是命運～。」重現冷漠無情的live狀態，現場主持人和工作人員也因為兩人的演繹而忍不住爆笑。XDD



▼影片定位在18:32，吵架只看對方人中的搞笑示範：



他們也表示，雖然成員之間經常吵架，但因為都很愛彼此，珍惜彼此，現在都會把話說開，體諒對方的感受，雖然愛吵卻也會很快和好，SEVENTEEN之間感情真的是太好啦～。

▼〈CBZ〉MV已突破兩千萬觀看次數：



▼〈CBZ〉在《M COUNTDOWN》的舞台演出：



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