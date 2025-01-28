【多圖】潤娥飛巴黎參加時裝週！雪中機場照，獲網讚：「這根本是在拍韓劇吧、真女神降臨」 在《青龍獎》為「私生子爭議」的鄭雨盛歡呼而受到指責！林知衍：「沒有想到會引發爭議」 和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？ 累計虧損18兆！韓國首都圈地鐵基本票價上調150元，3月前從1440漲到1550韓元 【演員特輯】李浚赫從「收視毒藥」變成人人著迷的《我的完美秘書》：這張臉終於大成功了！

去年11月的《第45屆青龍電影獎》頒獎典禮上，鄭雨盛和模特兒文佳庇（文佳菲）的私生子緋聞傳開後，站在爭議中心的鄭雨盛上台表示歉意時，林知衍（林智妍）以熱烈的掌聲和歡呼回應，引發熱烈討論。

鄭雨盛說讓給予我關愛和期待的所有人感到擔心和失望，對此我表示由衷的歉意。我會接受所有的指責，我會負起作爲父親的責任。」坐在觀眾席的林知衍鼓掌並大聲呼應的樣子被攝影機捕捉到，而他旁邊的惠利則露出不情願的表情，反應截然相反。



該場面在網路上傳開後，網友展開激烈的爭論，有網友表示：「那邊只有惠利是正常的」、「看演員們的表情，真是令人毛骨悚然」、「有私生子難道是該拍手歡呼的事嗎」、「到底是什麼呢？爲什麼得到那麼多的支持？」、「同爲女人，真丟人」等批判接連不斷。

（＊相關報導：鄭雨盛「私生子爭議」在《青龍獎》上道歉！林知衍「歡呼」→ 惠利「無表情」，引發熱烈討論！）

對於大眾的指責，林知衍近日接受採訪表示：「沒有想到會引發爭議，因爲當時只是剎那間的事情，所以說對錯好像有點模棱兩可。」他接著表示：「因為那是《玉氏夫人傳》播出的時期，所以也有需要小心翼翼的部分（因此繼續保持低調）。」



在林知衍回應之後，再次在韓網引發熱烈討論，韓網友：「剎那間看起來也不怎麼好」、「在頒獎典禮和同一個經紀公司的話，笑臉是基本裝備」、「哎呦，別因爲一點小事就罵女藝人啦」、「形象確實有點變差了...」、「就是看起來有點尷尬」、「這個居然是採訪提問」、「老闆演講的時候，表面上鼓掌不都做嗎」、「林知衍有什麼罪啊？ 是別人犯的罪，呵呵」、「那種時候會體現出平時的價值觀，對此感到失望」、「本來是好感派，但是看到那個後有點背叛感」等等。



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