鄭雨盛「私生子爭議」在《青龍獎》上道歉！林知衍「歡呼」→ 惠利「無表情」，引發熱烈討論！

陷入「私生子醜聞」的鄭雨盛，日前出席《第45屆青龍電影獎》並親自表明立場後，網友們就當時同僚演員們的反應展開激烈的舌戰。

自和模特兒文佳庇（文佳菲）的私生子緋聞傳開後，鄭雨盛首次公開露面。他說：「今天，我懷著希望我的私事不要成爲電影的污點的心情站到這裡。讓給予我關愛和期待的所有人感到擔心和失望，對此我表示由衷的歉意。我會接受所有的指責，我會負起作爲父親的責任。」



對於鄭雨盛的發言，在電影界同事、前後輩們聚集的觀眾上爆發出熱烈的掌聲和歡呼聲。同經紀公司的林知衍（林智妍）鼓掌並大聲呼應的樣子被攝影機捕捉到，朴柱炫、李正河也拍手露出燦爛的表情。和他們坐在一起的惠利則露出不情願的表情，只用小動作鼓掌，反應截然相反。



該場面在網路上傳開後，網友展開激烈的爭論。有網友表示：「那邊只有惠利是正常的」、「看演員們的表情，真是令人毛骨悚然」、「真的太討厭歡呼的演員了」、「惠利的表情是我的表情」、「這是值得歡呼和鼓掌的事情嗎」、「涎鎮好像在嘲笑同珢的樣子，起雞皮疙瘩了」、「爲什麼不追悼金守美老師呢？嗚嗚嗚」、「林知衍和朴柱炫真讓人失望」、「看到那種人演戲被感動好傷自尊啊！我不想看」、「到底是什麼呢？爲什麼得到那麼多的支持？」、「同爲女人，真丟人」等等。相反有部分網友認為：「又不是犯罪，好像有點太嚴格了」、「因爲是同事，所以也有可能那樣」等。

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