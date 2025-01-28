和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？

男團GOT7的BamBam再次澄清了與女團BLACKPINK成員Jennie的緋聞。
去年9月，BamBam和Jennie在美國洛杉磯的一家著名日本餐廳一起吃飯，被當地狗仔拍到，從而引發了兩人戀情的猜測。 雖然報導稱兩人並非單獨前往，還有其他朋友一起用餐，但因他們之間的友誼此前鮮為人知，這也使得澎湃新聞愈演愈烈。 當時Jennie所屬的公司OA娛樂表示：「兩人只是朋友關係，今天是單純的聚餐。」否認了BamBam和Jennie的戀情傳聞。
블랙핑크 제니-갓세븐 뱀뱀, 美 LA 만남…파파라치 목격담 블랙핑크 제니씨 갓세븐 뱀뱀씨 미국 LA 만남 파파라치 목격담 pic.twitter.com/kPJN1WQZLN— 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) September 19, 2024
제니X뱀뱀, 美파파라치에 딱 걸렸다..달달 투샷 포착 pic.twitter.com/n1UpwUQr9x— 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) September 19, 2024
最近，GOT7出席了YouTube節目《偶像登場》，BamBam的個人資料中提到他曾在練習生時期暗戀女團TWICE的成員娜璉。 BamBam本人和其他成員都坦誠回應，稱「每次娜璉進練習室時，BamBam都會害羞和呆住」、「我們都知道他喜歡娜璉」等。
隨後成員們也揭露了各自的一些八卦。 BamBam看到與Jennie的戀情傳聞後表示：「根本就不是談戀愛，就算一起吃飯也不一定是戀愛吧，和誰在一起就說是戀愛？」隊友JAY B也補充道：「我也看到了這個新聞，覺得『不是很熟嗎？』」BamBam再次解釋說：「我們和BLACKPINK的朋友們從練習生時就認識了，以前就很熟了，所以一起吃飯很正常。」
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞