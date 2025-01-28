和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？
廣告

和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？

明星   2025年1月28日   星期二10:29   Tracy  

（封面圖源：FB@뱀뱀 BamBam、X@jennierubyjane）

男團GOT7的BamBam再次澄清了與女團BLACKPINK成員Jennie的緋聞。

去年9月，BamBam和Jennie在美國洛杉磯的一家著名日本餐廳一起吃飯，被當地狗仔拍到，從而引發了兩人戀情的猜測。 雖然報導稱兩人並非單獨前往，還有其他朋友一起用餐，但因他們之間的友誼此前鮮為人知，這也使得澎湃新聞愈演愈烈。 當時Jennie所屬的公司OA娛樂表示：「兩人只是朋友關係，今天是單純的聚餐。」否認了BamBam和Jennie的戀情傳聞。
（圖源：FB@뱀뱀 BamBam）

最近，GOT7出席了YouTube節目《偶像登場》，BamBam的個人資料中提到他曾在練習生時期暗戀女團TWICE的成員娜璉。 BamBam本人和其他成員都坦誠回應，稱「每次娜璉進練習室時，BamBam都會害羞和呆住」、「我們都知道他喜歡娜璉」等。
（圖源：X@jennierubyjane）

隨後成員們也揭露了各自的一些八卦。 BamBam看到與Jennie的戀情傳聞後表示：「根本就不是談戀愛，就算一起吃飯也不一定是戀愛吧，和誰在一起就說是戀愛？」隊友JAY B也補充道：「我也看到了這個新聞，覺得『不是很熟嗎？』」BamBam再次解釋說：「我們和BLACKPINK的朋友們從練習生時就認識了，以前就很熟了，所以一起吃飯很正常。」
（圖源：YouTube《偶像登場》截圖）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手