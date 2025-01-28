在《青龙奖》为「私生子争议」的郑雨盛欢呼而受到指责！林知衍：「没有想到会引发争议」

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去年11月的《第45届青龙电影奖》颁奖典礼上，郑雨盛和模特儿文佳庇（文佳菲）的私生子绯闻传开后，站在争议中心的郑雨盛上台表示歉意时，林知衍（林智妍）以热烈的掌声和欢呼回应，引发热烈讨论。

郑雨盛说让给予我关爱和期待的所有人感到担心和失望，对此我表示由衷的歉意。我会接受所有的指责，我会负起作爲父亲的责任。」坐在观众席的林知衍鼓掌并大声呼应的样子被摄影机捕捉到，而他旁边的惠利则露出不情愿的表情，反应截然相反。



该场面在网路上传开后，网友展开激烈的争论，有网友表示：「那边只有惠利是正常的」、「看演员们的表情，真是令人毛骨悚然」、「有私生子难道是该拍手欢呼的事吗」、「到底是什么呢？爲什么得到那么多的支持？」、「同爲女人，真丢人」等批判接连不断。

（＊相关报导：郑雨盛「私生子争议」在《青龙奖》上道歉！林知衍「欢呼」→ 惠利「无表情」，引发热烈讨论！）

对於大众的指责，林知衍近日接受采访表示：「没有想到会引发争议，因爲当时只是刹那间的事情，所以说对错好像有点模棱两可。」他接著表示：「因为那是《玉氏夫人传》播出的时期，所以也有需要小心翼翼的部分（因此继续保持低调）。」



在林知衍回应之后，再次在韩网引发热烈讨论，韩网友：「刹那间看起来也不怎么好」、「在颁奖典礼和同一个经纪公司的话，笑脸是基本装备」、「哎呦，别因爲一点小事就骂女艺人啦」、「形象确实有点变差了...」、「就是看起来有点尴尬」、「这个居然是采访提问」、「老板演讲的时候，表面上鼓掌不都做吗」、「林知衍有什么罪啊？ 是别人犯的罪，呵呵」、「那种时候会体现出平时的价值观，对此感到失望」、「本来是好感派，但是看到那个后有点背叛感」等等。



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