韓志旼真的是霸總XD 《我的完美秘書》EP.7為逃避李浚赫要換秘書，尾聲再次霸氣告白♥

《我的完美秘書》昨晚（24日）播出的新一集第7集，韓志旼扮演的姜智允代表認清的心意，但單戀也導致工作被影響，她決定換掉劉恩浩這融化她的秘書（李浚赫 飾）……

姜智允單戀劉恩浩，工作上只要注意到劉恩浩便會分心，她狠下心向徐美愛（李尚熙 飾）表示要換秘書，講不出理由又後悔提起。徐美愛約談了劉恩浩，劉恩浩反覆思索自己做錯了什麼，姜智允後來親自解答：「問題出在我身上，我喜歡劉恩浩先生你。」



姜智允藏不住自己的心意，只能不斷逃避劉恩浩，劉恩浩很是受傷。某天，姜智允看著因工作太累沉沉睡著的劉恩浩，替他遮了陽光，完全顛覆一般韓劇男主角替女主角遮陽光的情節。



「我心裡有了在意的人。」劉恩浩聽了康錫哥的建議，試著拋下心裡認為的包袱。某天晚上姜智允和劉恩浩都加班，姜智允知道了劉恩浩晚點要「約會」，兩個人望著彼此，各自情緒很複雜。劉恩浩下班後，姜智允決心追回劉恩浩，劉恩浩倒是推託了約會想回頭找姜智允，兩人處在在大馬路的兩端。

「劉恩浩先生，不要看那部電影……」「我看到妳了，我過去。」劉恩浩快步走過馬路緊緊擁住姜智允，姜智允看著劉恩浩率先吻了上去──



第7集「Love Cut」不到一天已破30萬觀看，網友激動留言「給選角兩人的人獎勵和獎金吧」、「什麼呀李浚赫光是走路就很帥啊」、「哇……撕裂了，男演員第一，成人性感又像少年，連演技都演得好、聲音也好聽，哇今天是星期五居然這麼幸福……」、「李浚赫終於遇見人生角色ㅜ」、「說實話，明明是老套的故事，但是臉蛋和演技都做得很美味」、「導演瘋了，從電話那頭聽到同樣的鳴笛聲，領悟到看著馬路對面……」、「真的好帥啊，激動到要吐了」、「歷代級啊歷代級，這樣的情侶歷代級」……等等。

▼第7集Love Cut



姜代表和劉秘書今晚播出的下集將正式談起「辦公室戀情」，不過姜代表說要隱瞞就變回了「銅牆鐵壁」XD，搭個電梯也要讓劉秘書「吃閉門羹」。搶先看內容，劉秘書膽敢(?)暗示要在辦公司幹嘛(???)，姜代表馬上扳起臉龐讓劉恩浩又吃鱉，姜代表事後獨自笑出來，劉恩浩抱頭備感丟臉XDD。

▼第8集預告片



▼第8集搶先看



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