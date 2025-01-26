聽到金鍾國要請喝咖啡！柳演錫、車太鉉和劉在錫開始亂加購商品，最後花了快13萬韓幣 XD

「屬龍俱樂部」的車太鉉、金鍾國作為嘉賓出演劉在錫、柳演錫主持的《只要有空，》本季最後一集，這集真的超爆笑！

這集播出中，金鍾國提議玩「用筷子夾生薑」的遊戲，夾到最小片的人就中獎（付午餐錢），為了牽制對方，過程真的超激動又超幼稚，最後劉在錫輸了由他買單。吃完午餐後大家決定去喝咖啡，金鍾國就大方表示：「咖啡我來請客吧！咖啡當然得由我請客了！」劉在錫和柳演錫聽到都驚呼。



金鍾國趁機炫耀，表示手機裡有（星巴克）的 APP：「我在 APP 裡面加值很多錢！」劉在錫和柳演錫點完咖啡後，柳演錫就拿出一包咖啡豆問能不能買，金鍾國：「買啊...演錫啊！買啊...當然可以。」這時車太鉉又拿出一個保溫瓶要一起結帳。

接著劉在錫看到一個包包，直接拿給金鍾國看，金鍾國：「可愛嗎？給我...」雖然劉在錫一直說不用，但金鍾國就說：「買一個給羅恩（劉在錫的女兒），或是嫂子。我也沒地方花錢，給我！」下一秒劉在錫馬上問店員有沒有新的 XD



最後花費12萬7700元韓幣（約2900台幣），大家看到都嚇到，金鍾國還直接改用信用卡結帳。柳演錫：「但是...鍾國哥說簡單買杯咖啡來喝...」劉在錫：「節果跟我花的錢差不多。」沒想到大家還是偷偷看眼色，聽到他額度不夠改用其他信用卡刷，車太鉉就說：「該不會刷了這一筆，額度就爆掉了吧？」不過車太鉉也提到只要跟金鍾國見面，就會打給孩子問有沒有需要的，雖然對自己很小氣，但對其他人還是很大方啊！



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