李浚赫IG留言區彩虹屁大賞！「丈母娘在家等你」「阿姨忘了你的號碼」各顯身手文采斐然

李浚赫演配角多年，最近終於熬到當單一男主角的機會，讓看他演戲多年、為他人品著迷的人十分欣慰。 而這段時間以來粉絲們在他IG的搞笑留言也再度引起關注！

*彩虹屁，網路流行的飯圈常用語，意思是粉絲們花式吹捧稱讚自己的偶像~

李浚赫PO出身穿白T牛仔褲喝咖啡的照片，定位越南，粉絲留言：「李浚赫，丈母娘在家等你，快回韓國」「我一直在關注浚赫xi，不是關注... 我是愛著浚赫xi！阿姨洗鐵路！」



李浚赫PO出凝視畫板的照片，粉絲：「看這拍愛情戲的眼神，應該是在看炸雞」「如果期中考試範圍是『李浚赫』，我有自信全校第一」「牛頓真的錯了，他說萬物互相吸引，但我只被李浚赫吸引」。



李浚赫PO出提著行李箱的照片，粉絲：「如果您在夜裡被又老又胖的男人塞進包包，請不要過於驚慌，那是因為我許願聖誕禮物是你」「聖誕老公公問我要什麼禮物，我說100億，他問有沒有更特別的？ 我說：『停止愛李浚赫的方法。』 聖誕老公公：『給我戶頭號碼』」。



李浚赫PO出沙發自拍照表示自己一個人，粉絲炸鍋：「你是不知道女人的可怕啊」「我搭到計程車了，告訴我你家地址」「浚赫啊，我是阿姨，我把你手機號忘了，是和你格外親近的阿姨哦。 還有家庭住址和密碼也忘了。 請立即聯絡我」「李浚赫的腿長等於西伯利亞橫斷鐵路」「都說人生遠看是悲劇、近看是喜劇，但歐巴不論遠看近看，都是聖恩浩蕩」。



李浚赫分享工作側拍，粉絲也激動：「很想請您跟我結婚，但您的形象太正直，我良心過意不去。 不過先說一句我愛你」「請不要出門，老師您過於火辣，地球要沸騰了」「我明白為什麼都沒中彩票了，因為喜歡李浚赫，因為這一祝福來到我身邊。 人是很難中兩次頭獎的」。



李浚赫分享漫畫截圖（《非法正義》裡他飾演的角色趙江旭）、留言「那就是我」，粉絲：「他的老婆就是我！」「這奇怪的自信感好像徐東載... 不要網漫，請給大家看您的面容啊ᅲᅲ」



李浚赫還有一次PO了四張圖，但首圖是大猩猩，後三張才是他自己。 這次連李相燁都來留言：「所以首圖的意義是什麼？ kkk」有粉絲解釋這是李浚赫最喜愛的動物之一，基本上「樹懶是糟糠之妻，大猩猩是出軌對象」XD



在李浚赫IG留言區真的很容易迷失XD此外，李浚赫和南柱赫聯合主演的Disney+新劇《非法正義》即將在11月8日上線，已確定接拍《秘密森林》外傳《或好或壞的東載》演繹徐東載個人故事，還有望與韓志旼搭檔新劇《打招呼的關係》。



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