國民MC x 國民PD的會面！羅PD澄清《兩天一夜》演出嘉賓過勞：他們沒飯吃的時候我也陪著一起餓肚子 JTBC 2025年強檔韓劇：朴寶劍化身拳擊金牌選手、金惠子&孫錫久組CP、李帝勳染銀白髮更帥氣了 韓網熱議「從第一集就好看的劇」，《鬼怪》《信號》《秘密花園》紛紛上榜！得票率最高還是「這一部」

羅暎錫PD，觀眾們親切地稱他為「羅PD」，由他創作的《兩天一夜》、「花樣」系列、《尹食堂》系列、《新西遊記》系列、《Biong Biong地球娛樂室》、《一日三餐》系列深受觀眾喜愛，憑藉這些節目他也坐穩了「國民PD」的寶座。

最近羅PD在YouTube節目《藉口GO》中澄清了《兩天一夜》嘉賓們過度勞累的爭議。 劉在錫介紹羅PD時表示：「他是拯救了tvN綜藝的人，從《花樣爺爺》開始。 《花樣爺爺》在業界究竟會如何發展，似乎與我們所熟知的綜藝形式有所不同。 聽說羅PD拍完《花樣爺爺》後對此感到不安。」羅PD回應說：「其實我在任何拍攝現場都會感到不安，『 我覺得有趣，但觀眾會喜歡嗎？』這樣的想法常常出現。 正如池錫辰大哥所說，那裡沒有像樣的綜藝嘉賓，所以當時我不知道這是否會成為節目的魅力。」



劉在錫繼續說道：「所以這類綜藝節目才會增多吧？」羅PD則表示：「有些人認為綜藝界變得無聊了。」劉在錫接著稱：「我們來談談這個話題吧。」之後池錫辰問：「以前的綜藝節目不是經常讓人入水嗎？ 還有戶外過夜，這樣真的適合嗎？」這是針對曾經製作《兩天一夜》的羅PD提出的疑問。 羅PD回答：「現在做不到了，那時候我還是有良心的，比如說冬天去拍《兩天一夜》，我們拍攝的是嚴寒訓練營，真的很冷。 在嘉賓們們外出期間，如果他們的狀態太冷、身體僵硬或是凍傷，我必須要知道。 我一直以來的做法是，如果他們因為遊戲輸了而不能吃飯，我也不吃。 我需要了解他們的極限才能決定該讓他們做什麼。 寒冷也可以在一定程度上轉化為樂趣，但如果超過這個限度，就會給彼此帶來壓力。 我曾親身經歷過這種情況。 在考察的時候，我也嘗試過入水。 很多時候我並不是親自去做，而是讓後輩們去做，但總之我會先試一下。」



他補充道：「當時年輕，所以能隨意製作這樣的節目。 即使前輩們說冷，我也會說『我沒問題啊？ 你們在外面的時候，我也會待在外面，我還可以再忍耐十分鐘』。 不過現在我的標準已經降低了，所以現在不可能再做這樣的節目了。」

劉在錫也表示：「有時候會覺得『這有點不對勁』，以前會想『這不太對吧？ 是不是該做點什麼？』但現在隨著時間的推移，就不會這樣想了。 首先是要去嘗試，其實為了製作一個環節，製作組也在熬夜思考不是嗎？ 以前我會以遊戲參與者的角度去思考，現在變成了從製作組的立場來看待事情。」



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