国民MC x 国民PD的会面！罗PD澄清《两天一夜》演出嘉宾过劳：他们没饭吃的时候我也陪著一起饿肚子

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罗暎锡PD，观众们亲切地称他为「罗PD」，由他创作的《两天一夜》、「花样」系列、《尹食堂》系列、《新西游记》系列、《Biong Biong地球娱乐室》、《一日三餐》系列深受观众喜爱，凭藉这些节目他也坐稳了「国民PD」的宝座。

最近罗PD在YouTube节目《藉口GO》中澄清了《两天一夜》嘉宾们过度劳累的争议。 刘在锡介绍罗PD时表示：「他是拯救了tvN综艺的人，从《花样爷爷》开始。 《花样爷爷》在业界究竟会如何发展，似乎与我们所熟知的综艺形式有所不同。 听说罗PD拍完《花样爷爷》后对此感到不安。」罗PD回应说：「其实我在任何拍摄现场都会感到不安，『 我觉得有趣，但观众会喜欢吗？』这样的想法常常出现。 正如池锡辰大哥所说，那里没有像样的综艺嘉宾，所以当时我不知道这是否会成为节目的魅力。」



刘在锡继续说道：「所以这类综艺节目才会增多吧？」罗PD则表示：「有些人认为综艺界变得无聊了。」刘在锡接著称：「我们来谈谈这个话题吧。」之后池锡辰问：「以前的综艺节目不是经常让人入水吗？ 还有户外过夜，这样真的适合吗？」这是针对曾经制作《两天一夜》的罗PD提出的疑问。 罗PD回答：「现在做不到了，那时候我还是有良心的，比如说冬天去拍《两天一夜》，我们拍摄的是严寒训练营，真的很冷。 在嘉宾们们外出期间，如果他们的状态太冷、身体僵硬或是冻伤，我必须要知道。 我一直以来的做法是，如果他们因为游戏输了而不能吃饭，我也不吃。 我需要了解他们的极限才能决定该让他们做什么。 寒冷也可以在一定程度上转化为乐趣，但如果超过这个限度，就会给彼此带来压力。 我曾亲身经历过这种情况。 在考察的时候，我也尝试过入水。 很多时候我并不是亲自去做，而是让后辈们去做，但总之我会先试一下。」



他补充道：「当时年轻，所以能随意制作这样的节目。 即使前辈们说冷，我也会说『我没问题啊？ 你们在外面的时候，我也会待在外面，我还可以再忍耐十分钟』。 不过现在我的标准已经降低了，所以现在不可能再做这样的节目了。」

刘在锡也表示：「有时候会觉得『这有点不对劲』，以前会想『这不太对吧？ 是不是该做点什么？』但现在随著时间的推移，就不会这样想了。 首先是要去尝试，其实为了制作一个环节，制作组也在熬夜思考不是吗？ 以前我会以游戏参与者的角度去思考，现在变成了从制作组的立场来看待事情。」



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