JTBC 2025年強檔韓劇：朴寶劍化身拳擊金牌選手、金惠子&孫錫久組CP、李帝勳染銀白髮更帥氣了 韓網熱議「從第一集就好看的劇」，《鬼怪》《信號》《秘密花園》紛紛上榜！得票率最高還是「這一部」

JTBC電視台在2025年一開局氣勢就超猛！陣容有夠華麗，從《Good Boy》朴寶劍&金所泫、《比天堂還美麗》金惠子&孫錫久、《協商的技術》李帝勳&金大明&成東鎰，滿足各種年齡層的演員陣容，好想趕快看到播出啊。

每年都推出大爆熱門韓劇的 JTBC（像是：《夫婦的世界》、《SKY Castle 天空之城》、《財閥家的小兒子》、《車貞淑醫生》、《歡迎來到王之國》...等）在2025年也相當強勢，強大劇本和堅強的演員陣容與工作團隊，令觀眾們更加期待口袋名單能增加一部值得推薦的「人生韓劇」。



▼2025上半年度預告，JTBC的劇一定會擄獲你的心 BAAM！名導演的劇來了～：



《Good Boy》朴寶劍、金所泫

由《壞媽媽》、《怪物》、《18歲的瞬間》沈娜妍導演與《輔佐官–改變世界的人們》李大日作家合作打造，講述通過特招成為警察的獎牌得主們，與充滿不法行為的世界進行鬥爭的喜劇動作調查劇。





由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰等實力派演員們共同主演，朴寶劍是拳擊金牌得主、金所泫則是射擊金牌得主，用警證代替獎牌的他們，究竟會如何伸張正義呢？！



《比天堂還美麗》金惠子、孫錫久

金鉐潤導演再度集合旗下作品《如此耀眼》金惠子與《我的出走日記》孫錫久推出這部全新韓劇《比天堂還美麗》，是一部超越今生的治癒愛情劇，講述了死去的主角在天堂與所愛之人重逢的故事。



劇中角色上天堂可以自行選擇任何年紀的樣貌，因丈夫說自己「80歲也美麗」所以老奶奶選了80歲，結果丈夫卻自己選了30歲！光看預告就覺得太有趣了啦～。（下圖是孫錫久分享拍攝現場的兩人互動照，好期待～）





《協商的技術》李帝勳、金大明、成東鎰

李帝勳出道以來第一次挑戰全新造型，頂著銀白髮的李帝勳就足夠讓人好奇，講述了被稱為傳奇談判專家的大公司併購專家及其團隊活動的辦公室劇。由《畢業》、《春夜》的安畔錫導演執導，總能建構出獨特感性作品的世界觀，與三大實力派的合作也引人關注。



光是背影就可靠又充滿氣勢！！！



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