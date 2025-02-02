申東燁揭露初入行被前輩打壓內幕：因才華出眾被甩十多個耳光，只能一個人躲起來偷偷哭

韓國知名主持人、搞笑藝人申東燁今年已經54歲了，如今的他早就是韓國喜劇圈和主持界中流砥柱一般的存在，是眾多明星藝人的大前輩，不用再看其他人的臉色行事。 其實年輕時候的他也經歷過艱難的時期，被前輩欺負，只能躲起來一個人哭。

最近申東燁作客了Super Junior東海和銀赫的YouTube綜藝《東海水與白頭山銀赫》中。 當東海和銀赫詢問過去喜劇圈的規矩時，申東燁回憶道：「過去的規矩非常嚴格，尤其有些人對前、後輩關係特別執著。」接著東海問道：「你有被前輩訓斥過嗎？」申東燁答道：「不僅是訓斥，甚至還被打過巴掌。」這一回答讓周圍的人都感到吃驚。



申東燁回憶道：「那個時候喜劇演員通常從小角色做起，做一段時間配角後，最有趣的人才會得到自己的段子。 但在我剛出道時就接到了一個短小的段子。 如果用公司來比喻，就是一個低級員工突然得到非常高的晉升。」申東燁認為這讓比自己年長許多的前輩感到壓力，因此曾有前輩藉著醉酒之意對他惡言相向，甚至還辱駡他：「你這XX，根本沒有什麼人氣，你算什麼，哪裡來的這麼囂張！」其中一位前輩甚至在酒醉後打了他幾十巴掌。 申東燁說：「被打之後，我去了廁所洗臉，然後一個人躲在裡面哭。」



聽完申東燁的話後，銀赫問道：「那位前輩現在還在活動嗎？」申東燁回答道：「現在他已經不再活動了。」



申東燁於1991年以SBS特聘喜劇演員身份出道，之後活躍於SBS《動物農場》、KBS 2TV《不朽的名曲》、MBN《現役歌王2》等多個綜藝節目中，還有個人YouTube綜藝節目，也是年末各大頒獎禮上的御用主持人。

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