《外傷重症中心》朱智勛睽違12年再披白袍：「本劇並非醫療界的啟示錄，參考了李國鐘教授紀錄片」 情比金堅的女團！少女時代曾被業界斷定「事實上解散」，每年都以完整體團聚、實際行動擊碎流言！ 【演員特輯】出道22年，人設百變的「柳演錫」進化史：從天使醫生、浪人劍客、到霸總發言人！

少女時代2017年迎來出道十周年，與SM的合約也紛紛到期，從那時開始，韓媒提到少女時代經常說「事實上已解散」。 然而8年過去了，少女時代以行動證明8個人從來不曾分離。

2017年8月1日，少女時代合體開V LIVE直播慶祝出道10週年，也為當天生日的成員Tiffany慶生。 一起吹滅蠟燭說：「現在，將來，永遠都是少女時代！」





2018年1月31日，孝淵在IG上傳一段影片，太妍、孝淵、俞利、潤娥、徐玄、Sunny、秀英到 Tiffany 全員到齊，像往常一樣以輕鬆的日常裝扮聚在一起。 孝淵寫道：「SONE 都過得好嗎？ 少女時代過得很好，想你們了。 現在是少女時代。」



2018年2月，已經離開SM娛樂的秀英迎來29歲生日，Yuri、徐玄和孝淵一起出席慶生派對，配合dress code穿上黑白帽T，還開心地跳起《重逢的世界》《Gee》舞蹈。



8月1日是Tiffany生日，Tiffany特地返回韓國與SONE一起慶生，隊友秀英和SISTAR寶拉也有參加。 雖然有時因為行程原因沒法聚齊，但成員們都在盡力向粉絲們證明少女時代這個組合依然在一起。



2019年，少女時代成員一同出席潤娥主演電影《極限逃生》（《EXIT》）試映會，接著在8月1日為Tiffany慶生再次齊聚一堂：





2020年8月5日，少女時代迎來出道13週年，八位成員再次相聚慶祝，並在各自的IG上傳合照。





2021年9月，少女時代完整體出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》：







2022年7月合體出演JTBC真人秀《少時貪探》，紀念出道15週年。



8月發行正規七輯《FOREVER 1》，並在首爾奧林匹克體操競技場舉行粉絲見面會。









2024年，少女時代7位成員聚到一起拍攝17週年紀念照，Sunny因為人在美國以合成形式出鏡XD少女時代拍周年紀念照時有一項傳統，就是要有一位成員穿不同的服裝，這次輪到Yuri。 只見大家都穿著度假風的白色長裙或短褲，唯獨Yuri一副要去健身房的打扮XD







今年SMTOWN舉辦三十周年演唱會，少女時代依舊是整整齊齊8個人。





少女時代的情誼令網友感動不已，大呼粉上少女時代、成為SONE真的好幸福！

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