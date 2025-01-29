《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍：「本剧并非医疗界的启示录，参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团！少女时代曾被业界断定「事实上解散」，每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言！ 【演员特辑】出道22年，人设百变的「柳演锡」进化史：从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人！

少女时代2017年迎来出道十周年，与SM的合约也纷纷到期，从那时开始，韩媒提到少女时代经常说「事实上已解散」。 然而8年过去了，少女时代以行动证明8个人从来不曾分离。

2017年8月1日，少女时代合体开V LIVE直播庆祝出道10周年，也为当天生日的成员Tiffany庆生。 一起吹灭蜡烛说：「现在，将来，永远都是少女时代！」





2018年1月31日，孝渊在IG上传一段影片，太妍、孝渊、俞利、润娥、徐玄、Sunny、秀英到 Tiffany 全员到齐，像往常一样以轻松的日常装扮聚在一起。 孝渊写道：「SONE 都过得好吗？ 少女时代过得很好，想你们了。 现在是少女时代。」



2018年2月，已经离开SM娱乐的秀英迎来29岁生日，Yuri、徐玄和孝渊一起出席庆生派对，配合dress code穿上黑白帽T，还开心地跳起《重逢的世界》《Gee》舞蹈。



8月1日是Tiffany生日，Tiffany特地返回韩国与SONE一起庆生，队友秀英和SISTAR宝拉也有参加。 虽然有时因为行程原因没法聚齐，但成员们都在尽力向粉丝们证明少女时代这个组合依然在一起。



2019年，少女时代成员一同出席润娥主演电影《极限逃生》（《EXIT》）试映会，接著在8月1日为Tiffany庆生再次齐聚一堂：





2020年8月5日，少女时代迎来出道13周年，八位成员再次相聚庆祝，并在各自的IG上传合照。





2021年9月，少女时代完整体出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》：







2022年7月合体出演JTBC真人秀《少时贪探》，纪念出道15周年。



8月发行正规七辑《FOREVER 1》，并在首尔奥林匹克体操竞技场举行粉丝见面会。









2024年，少女时代7位成员聚到一起拍摄17周年纪念照，Sunny因为人在美国以合成形式出镜XD少女时代拍周年纪念照时有一项传统，就是要有一位成员穿不同的服装，这次轮到Yuri。 只见大家都穿著度假风的白色长裙或短裤，唯独Yuri一副要去健身房的打扮XD







今年SMTOWN举办三十周年演唱会，少女时代依旧是整整齐齐8个人。





少女时代的情谊令网友感动不已，大呼粉上少女时代、成为SONE真的好幸福！

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