原来曹政奭是「醋王」啊！Gummy爆老公爱吃醋：交往初期管我超严！要结婚的话，老公一定是他

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歌手Gummy和演员丈夫曹政奭是韩娱圈的模范夫妻，哪怕是在公开场合两人也从来不掩饰对对方的爱意，最近Gummy做客了K.WILL YouTube频道节目《嫂子是K.WILL》，公开了她和曹政奭之间充满爱意的嫉妒故事以及恋爱故事。

Gummy一亮相就说道：「我们哥哥（曹政奭）在刚开始恋爱的时候有过这样的情况。」她透露曹政奭曾对她提出过批评：「他问过歌手们在见面时，为什么这麽喜欢skinship啊（亲密接触）？」K.WILL疑惑地问道：「是吗？」Gummy则称：「仔细想想，确实如此。」K.WILL继续描述：「确实有些奇怪，他（曹政奭）最开始是演音乐剧的吧，我第一次去的时候，除了我，其他人都认识，大家互相拥抱，让我非常惊讶。」Gummy：「我们哥哥不是那样的人。」K.WILL推测：「要不然他之前没怎么在意，直到看到你，才觉得『咦？』也说不定。」认为曹政奭的嫉妒是出於爱。Gummy接著说：「我被他说了之后，仔细观察了一下，他确实有些底线，我也发生了很多变化，比如原本应该拥抱的，后来我们握手了，确实有很多变化。 曹政奭有些保守。」



Gummy还透露曹政奭从恋爱开始就一直在谈结婚的事，「恋爱新闻发布后，工作人员自然地开始谈起结婚的事情，而我当时并没有结婚的打算，也没有考虑生孩子。 我内心充满了恐惧，特别是作为女性，随著年龄的增长，这种恐惧感更强。 我在想，自己能不能生一个健康的孩子，担心很多事情。 我觉得结婚和生孩子通常是男人推动的，这样才会更顺利。 男方这样做，反而会更幸福。 而且男人也会更理解妻子，因为是他自己主动提的。」

Gummy还补充道：「他非常有责任感，值得信赖，毫不动摇，他最让人依赖的就是这一点，所以我并不是因为『必须结婚』而结婚，而是自然地觉得『如果要结婚，那一定是他』。」



结婚后Gummy虽然没有立刻考虑要孩子，但她笑著说：「但哥哥一直在不断地教育我。 现在我真的很开心，也很感激他。 当我问他『你知道我会这样全心投入到孩子身上吗』他说他猜到会这样，但没有想到我做得比他想像的还要多。」



Gummy还分享了五岁女儿的成长故事，表示女儿80%像曹政奭，不管是性格、兴趣还是外貌都很像爸爸，夸赞女儿非常漂亮，虽然还不会认字，但她已经能通过模仿语气和丰富的表情展现演技，言语之间充满了自豪感和母爱。



此外，Gummy和曹政奭夫妇在Netflix节目《新歌手曹政奭》中首次在婚后以夫妻身份一起亮相综艺，成为话题焦点。 曹政奭透露：「我们之间的争执不会发展成大问题，更多的是我在听她的意见。 她非常聪明，所以我通常都听她的。」表达了对老婆的信任。

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