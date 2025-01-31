邊佑錫AAA頒獎禮見到偶像金秀賢，獲得公開示愛「是互相喜歡的關係」！開心回應「以後會更主動靠近前輩」 《星星閃耀的夜晚》結局高賢廷這決定太動人，網：如果韓國所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE張員瑛的理想型：比起「犬相」更愛「狼男」，還附加一個關於性格的條件～

邊佑錫上月出席2024 AAA頒獎典禮時剛好和前輩金秀賢坐在鄰座，頒獎禮期間多次被目擊到靠近耳語、有說有笑，看起來十分融洽。 今日邊佑錫接受Starnews訪問，提到了與前輩拉近關係的後續故事！

邊佑錫表示從很久以前就非常喜歡金秀賢前輩，並將他視為榜樣，在頒獎禮見到真人感到非常開心：「雖然在現場只短暫交流了一下，但感覺他比我想像中更好。 原本就很喜歡他，現在更喜歡了。」



수많은 아이돌 칭구들 사이에서

같은 배우를 만나 한없이 기뻐보임

근데 둘이 무슨얘기를 이렇게 재밌게함? 아 질투나 pic.twitter.com/cwF79tQbxe — 당연한 김언트 (@_giantt) December 28, 2024

當被問及金秀賢的魅力時，邊佑錫坦率回答道：「他是一位用眼神展現深厚演技的演員。 不僅演技非常出色，外貌也非常帥氣，真的非常喜歡。 我特別喜歡美麗的事物。」

頒獎禮結束後，邊佑錫在IG分享了在後台與金秀賢、安普賢的合照，三位帥哥在一起真的超級養眼。 聊到一起健身的趣聞時，邊佑錫表示其實並沒有事前約好，只是早上出門運動時發現金秀賢已經在運動，令人感受到頂級演員的嚴格自我管理。



邊佑錫還回應了金秀賢的「公開示愛」。 頒獎禮後，金秀賢被粉絲問到與邊佑錫的關係，回答說「現在成為了互相喜歡的關係」。 對此，邊佑錫表示：「與前輩交談時，感覺彼此之間的能量是相通的。 以後我會主動更靠近前輩。」

此外，由 StarNews 主辦的AAA（亞洲明星大獎）自2016年首次舉辦，是韓國首個將演員與歌手領域合併的綜合頒獎典禮。 邊佑錫去年憑《背著善宰跑》人氣飆升，在2024年AAA頒獎禮榮獲最佳男主角獎（大賞）、亞洲名人獎、最佳藝人獎、最佳情侶獎、人氣獎，還以柳善宰身份獲得最佳OST獎。

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