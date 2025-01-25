當女生說不要再聯絡就真的分手了嗎〜《加州汽車旅館》李世榮狠下心推開初戀卻在酒後吐真言（EP.3–4）

[有雷]《加州汽車旅館》看似又是一位專情男守護初戀超過10年的愛情故事，但不得不說女主角的人設非常吸引人。原本是初戀情人睽違10年的感動重逢，情況卻急轉直下，李世榮推開了苦苦等待著她的初戀羅人友，看著他身邊有了其他的女孩，心中卻不是滋味。

池江熙（李世榮飾）以為又是父親安排的一年一度生日約會，為了甩開老爸的關切，江熙還情商飯店富三代的客戶假扮男友，沒想到在飯店房間門口，來應門的卻是初戀情人千延秀（羅人友飾），江熙匆匆地打發走假男友，再度回到了房間，延秀還細心準備了項鍊當作禮物，江熙看似重回初戀般的美好，卻又想起了自己當初為何決心離開家鄉？就是因為延秀的母親以及鄉親們的冷言冷語。她再度推開了延秀，更落下狠話希望彼此不要再聯絡。



聽話的延秀繼續在家鄉開設寵物醫院，對他有好感的學妹也一起擔任獸醫。好友雅凜來到首爾參觀江熙的新住處，也不經意提到了延秀與學妹可能論及婚嫁，讓江熙相當介意。客戶與原本的代表都相中了江熙的才華，邀請她成為股東之一，成立了新公司。而接下的新案件，竟是要裝潢自家的「加州汽車旅館」，那個她從小長大令她又愛又恨的地方。



回到了故鄉，江熙還特別戴上墨鏡與包好頭巾，但沒有人不認識她。她刻意不認父親而以設計師的身份與父親建議裝潢要點，所提出的建議卻是江熙兒時父親曾許下的心願，令父親滿是感動熱淚盈眶。江熙也遇見了延秀，看見延秀處處照顧著女獸醫學妹，讓她相當不是滋味。以往延秀的眼中只有她，現在卻換了另一個人，延秀會在她不開心時帶她去吃冰淇淋，現在他卻是帶著學妹一起去吃。



江熙借酒澆愁，延秀與好友一行人接到了餐廳老闆的電話，需要接走爛醉如泥的江熙，只好將她背回老家。半醉半醒的江熙抓住了背著她回來的延秀，酒後吐真言不讓延秀離開，並且抱怨著延秀沒有遵守與她的約定，不僅減重變得又高又帥，甚至還拿下了眼鏡，酒醉之間透露著自己對延秀仍有愛意。



江熙聽說延秀與身邊的女友正在戀愛中，而延秀也聽說江熙與身邊的男子進出汽車旅館，兩人都偷偷調查著初戀情人的新對象，江熙來到了動物醫院，發現這位學妹與延秀兩人互動自然，延秀也發現江熙身邊的男子錫京是個熱愛小動物的人，該為對方祝福嗎？江熙為了不想在冰淇淋店巧遇延秀與學妹，獨自來到公園自言自語的抱怨著，延秀卻突然出現在她身後…



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