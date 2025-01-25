韓版《不能說的祕密》備受期待！歌手兼演員的D.O.都敬秀透露好消息：「EXO 明年計劃將完整體回歸」

男團 EXO 成員兼演員的都敬秀（D.O.）談到團體全員活動時，分享了他的想法。

近期，都敬秀在首爾鐘路區三清洞的一家咖啡廳接受採訪，談及了他主演的電影《不能說的祕密》之外，還提到了關於 EXO 的未來活動。



此前，EXO 成員 Suho 與燦烈在參加SM娛樂成立30週年紀念演唱會時提到，隨著正在服兵役的 Kai 跟世勳退伍後，EXO 全體活動將重新啟動，這一消息成為熱門話題。

當天採訪時，都敬秀表示：「等那兩位成員退伍後，我們就會開始準備。」接著他補充說道：「今年的行程已經排滿了，所以最快也要等到明年，才能以專輯與大家見面。」



除了團體活動，都敬秀也透露自己正在籌備solo活動，他提到：「歌曲的收集已經完成，只剩下錄音、拍攝MV和專輯封面後，專輯就能推出。我這次非常努力的準備了，希望能展現不一樣面貌。雖然以往大多是做我喜歡的曲風，但這次會是大家都能興奮享受的類型。」





此外，由都敬秀和元真兒、辛叡恩主演的韓版《不能說的祕密》是一部奇幻浪漫電影，故事講述了在隱藏時間祕密的校園練習室裡，有俊（都敬秀 飾）和貞雅（元真兒 飾）偶然相遇後展開的奇蹟般魔法時刻。該片改編自2007年在台灣上映的同名電影，預計會在1月27日正式上映。



PS：也推薦大家可以去看都敬秀跟李光洙合作的《豆豆飯飯》，他們一起經營KKPP企業公司食堂，為職員們製作美味餐點的過程真的很有趣，都敬秀完全就是滿分料性男（會料理而且很性感的男人），太圈粉了～。（第二集更吸引到 SEVENTEEN 的 Hoshi、圓佑、WOOZI 到訪品嚐）



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