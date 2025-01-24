新年追劇必看！金憓秀、鄭星一《揭密最前線》懲治超噁挖眼少年犯，童星文佑鎮壞到讓人起雞皮疙瘩，秋瓷炫神秘登場！

由金憓秀、鄭星一、朱鍾赫主演的Disney+原創刑偵劇集《揭密最前線》故事情節緊湊刺激，讓人看得喘不過氣超過癮！最新兩集除了秋瓷炫神秘登場引發關注，重頭戲更是端出兩起迥異的少年案件，其中年僅15歲的童星文佑鎮飾演手段惡毒的高智商犯罪少年，兇狠表情與殘忍犯案過程讓人不寒而慄，不過《揭密最前線》調查小隊也不遑多讓，就算兇手受到少年法庇護，但代表信仰的攝影機也沒有輕易放過他！第三、四集精彩看點全解析，一起來討論吧！

看點1：殺貓挖眼反社會高智商犯罪少年

第二集結尾揭露殺貓凶手不是拾荒爺爺，而是看似乖乖牌的一名國中生，沒想到這名少年有錢有勢還心狠到不行，竟然將小學生誘拐至家中殺害並挖其雙眼，甚至想誣陷是拾荒爺爺指使自己，再來一招滅口縱火將爺爺也一併殺害！這樣殘忍的行徑卻因他未滿14歲，在法律上會受到非常多優待，很難讓他受到應有的逞罰而讓人氣得牙癢癢，不少網友更是錯棚呼叫《少年法庭》沈法官來主持公道。不過同樣是金憓秀飾演的《揭密最前線》吳疏龍組長加上橫衝直撞的韓道PD，當然也不可能放過他，一些在法院可能會因為取證不正當的偷拍錄音，又或是需要多加未成年人權保護的部分，在王牌節目裡可不管這麼多，勢必用攝影機拍下罪行並讓犯罪者付出代價！



飾演觸法少年孫俊英的童星文佑鎮，2009年出生今年也才滿15歲的他就已經是出道8年的老戲骨，當過車銀優、朴敘俊、金秀賢、池晟等各路男神的童年角色，這次出演又瘋又壞的高智商犯罪少年，不只男扮女裝躲偵查讓人眼前一亮，舉刀猛刺老爺爺的片段更是嚇歪觀眾！



看點2：受性侵少女反殺惡狼檢察官父親

不少人看到第四集的少女弒父案都氣憤直呼這才應該酌情從輕量刑！從小受到變態生父性侵，母親被家暴甚至割舌都不敢反抗，好不容易報警卻因父親檢察官身份官官相護被壓案，完全得不到正義伸援的少女李宥葳終於對下定決心自己動手反擊惡人，但居然還讓他留了一口氣，隔著螢幕都替宥葳感到超級絕望！



這段吳疏龍組長以自身經歷與宥葳交心，更對軟弱的宥葳母親給予體諒包容，讓人感受到吳組長從裡到外都是很暖的人。而韓道PD替宥葳媽媽轉達心意，讓母女能再次面對面交心，最後得知宥葳從今往後都能脫離惡人，打從心底為她高興的兩人，在雨中大喊「宥葳你自由了！」的畫面真的看得心酸酸。



看點3：秋瓷炫飾20年前懸案關鍵人物神秘登場

20年前演員車煜星失蹤案若是偵破就能保住《揭密最前線》節目避免被收掉的命運，但沒想到這個案件牽扯廣大且目前看來仍舊疑點重重。當年身為最後一個目擊證人的車煜星女友趙海媛，由曾主演過中國知名電視劇《回家的誘惑》走紅的秋瓷炫飾演，背靠韓週集團的她在事發後就出境到海外從未回來過，沒想到這個關鍵角色竟然自己主動現身，還找到吳疏龍組長面前說要舉報？



當初趙海媛被捕捉到見完車煜星後提著行李箱搭乘電梯離開，成為車煜星失蹤案最大嫌疑人，現在卻說當時還有另一位女子也曾見過車煜星，她會是在說謊還是提供真實線報，若是真相又為何要隱瞞多年，而那名女子又會是誰？更沒想到的是這起舊案的內幕曾經也是要在《揭密最前線》撥出，卻被內部人員偷走母帶，而這名小偷如今就是KNS電視台社長，看來這就是高層一直阻饒吳組長調查此案的原因，這起案件牽連一定不小！



看點4：板機博士發布吳組長裸照再次示威

「板機博士」從第一集開始匿名爆料電視台偷情醜聞就一直步步緊逼《揭密最前線》節目組，這集更過份直接將吳疏龍組長裸照上傳網路！儘管知道偷拍裸照的是吳組長的孬種男友黃記者，之前的偷情影片也是黃記者和另一名主播扮演的，但現在仍舊不知道是誰在背後偷偷取得性愛影片與裸照，現在線索帶出的宋藝琳主播看起來也不簡單的樣子。



吳組長面對裸照風波仍問心無愧正常出勤，韓PD也開始認可調查小隊，還來一場英雄救美，與姜氣虎打打鬧鬧的CP也很可愛，整個《揭密最前線》節目組看似再往好的方向發展，沒想到第四集結尾直接來個建築倒塌，大場面讓人等不及想看下一集啦！



春節連假在家不用怕劇荒，KSD 私藏年假片單大公開！除了新劇《揭密最前線》，還有賺掉編輯大把眼淚的《照明商店》，《來自地獄的法官》當然也是真心必看，懸疑驚悚爆笑催淚全部通通有一個也不放過，讓你整個年假看得又哭又笑又爽又叫，保證宅家追劇完全不無聊！

Disney+ 原創刑偵劇《揭密最前線》每週三下午16:00獨家上線新集數。

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